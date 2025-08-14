不滿賴清德、卓榮泰聲音漸長 李忠憲：批評的力道需要拿捏

成功大學教授李忠憲。（資料照）

2025/08/14 11:22

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕726罷免失利後，對於總統賴清德與行政院長卓榮泰等內閣團隊不滿聲音開始浮出，對此成功大學教授李忠憲表示，批評是民主的重要力量，但若想讓批評真正成為改進的動力，而不是內耗的起點，就必須兼顧事實、情感與時機，從蔡英文到賴清德，傳承與批評都是民主的養分，但必須在智慧與耐心中運作。這才是我們最終要守住的東西。

李忠憲在臉書PO文表示，最近很多人批評賴清德，不少人因這些批評而更加感到憂慮或心煩。不少批評的確有他的道理，但批評之後，我們可以得到什麼東西？對自己的總統不滿，希望能夠換人，這是民主國家的常態，蔡英文第一任結束以後不也是這樣嗎？賴清德得到這些結果，跟蔡英文沒有關係嗎？如果蔡英文是台灣的盛世，為什麼卸任不到一年，台灣就搖搖欲墜？

李忠憲指出，每個人都有他（她）的優點或缺點，當年李忠憲覺得換蔡英文是一種愚蠢的選擇，現在我覺得試圖要換下賴清德，恐怕也不是高明的做法，賴清德的出生和訓練讓他變成那個樣子，蔡英文其實也一樣，台灣的命運就放在這些的人身上，看李忠憲寫的文章都是正面積極，鞏固領導中心，但他也寫了很多有的沒的沒有貼出來，許多寫文章的人喜歡上位指導，但他沒有那種習慣，李忠憲覺得自己就是一個教授，能力和視野就在這裡，我沒有批評對象所掌握的資訊與資源，因此在評論時也需保持謹慎。

李忠憲續指，想到之前2023年馬斯克接受法國媒體的採訪，當一位法國記者問他是否有一天想成為美國總統時——儘管由於他出生在南非，法律上這是不可能的，馬斯克回答：「我不想。你知道，人們有時會想像美國總統擁有極其強大的權力。所以，在某種程度上，當然是的。但美國憲法規定，總統的職權非常有限。事實上，當總統有點像是一艘大船的船長，但只有一支很小的槳或舵。你被指控一切，而你什麼也做不了。」

李忠憲分析，出生礦工家庭、三個月就沒有父親的賴清德總統曾經自己說：「每次我手上的牌都很差。」賴清德對人生的感慨大概是這樣吧，但最後他當上了台灣的總統，而不是我們，試圖想要切割蔡英文或賴清德的說法，李忠憲覺得是充滿問題，同個政黨前後任的總統彼此之間的關係是密不可分，這在政治學上並不成立。

李忠憲補充，他理解批評賴清德的人，並不都是要真的把賴清德換下來。然而，批評的力道需要拿捏得宜——過重，可能傷及團結；過輕，則可能放任問題惡化。這就是人文科學的難題：在複雜的社會互動中，平衡不同價值與後果，比證明一道 NP-complete 問題還難。

李忠憲直言，批評是民主的重要力量，但若想讓批評真正成為改進的動力，而不是內耗的起點，就必須兼顧事實、情感與時機，領導人會更替，但台灣需要的是能守護共同價值的智慧與耐心，從蔡英文到賴清德，傳承與批評都是民主的養分，但必須在智慧與耐心中運作。這才是我們最終要守住的東西。

