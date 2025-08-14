盧秀燕不選主席朱立倫繼續做？王鴻薇：朱並無因726完封改變交棒意願

國民黨立委王鴻薇。（資料照）

2025/08/14 10:04

〔記者劉宛琳／台北報導〕下一屆國民黨主席登記參選在即，但黨內呼聲最高的台中市長盧秀燕決定不參選，現在傳出黨主席朱立倫要續任，引發黨內恐慌。不過，國民黨立委王鴻薇今天接受廣播節目「千秋萬事」專訪表示，朱立倫在726之後仍說要順利交棒是蠻明確的，朱並沒有因為726完封就改變他順利交棒的意願。

王鴻薇認為，現在還有823，這是最急迫的，大家一定要讓這7個立委順利過關，所以在之前也不該太過度去討論黨主席的事情，有人說823很穩，但其實沒有，這7位委員都非常辛苦。所以在823之前有一些讓黨內躁動的議題，希望不要讓它浮上檯面，希望大家稍安勿躁，讓823的7位立委順利過關；否則823無法順利完成，也會影響到黨主席的選舉。

請繼續往下閱讀...

王鴻薇說，很多人都認為朱立倫應該順利交棒，而朱不管在726之前或726之後都講說自己希望順利交棒。王淺秋透露她私下詢問，黨中央回覆她說朱立倫要交棒，為什麼大家不信呢？王鴻薇說，就她片面了解，朱蠻確定他要交棒，所以726要有好的成績，交棒有兩種，一種是順利的交棒，一個是狼狽地滾下來，所以有人擔心朱726完封得這麼漂亮，朱是不是會有其他心思了？但朱在726之後仍然說要順利交棒，這點就蠻明確的，至少朱並沒有因為726的完封要改變他順利交棒的意願。

王鴻薇說，接下來就是朱立倫交棒要交給誰呢？朱想要交給的人要不要接棒？心中一定有朱覺得適合的人，但這個人沒有要拿這個棒子，後來媒體釋放盧可能不選的事情，大家就把交棒的畫面模糊掉了，攪亂一池春水，原來大家的想法是盧秀燕願意就完美，她認為在登記前還有一段時間，大家都可以去做一些努力。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法