行政院會今天通過追加預算案 追回藍白亂刪業務費

行政院會今（14）日將通過「114年度中央政府總預算追加預算案」，編列共878億4136萬9000元，包括其中636億元要求政院自行刪減，以及各部會被刪減的業務費部分132億餘元。（資料照）

2025/08/14 09:19

〔記者鍾麗華／台北報導〕今年度中央政府總預算遭藍白亂砍，行政院會今（14）日將通過「114年度中央政府總預算追加預算案」，編列共878億4136萬9000元，包括其中636億元要求政院自行刪減，以及各部會被刪減的業務費部分約132億餘元。

今年度的總預算案，行政院當初提出3.1兆元的規模，但被立法院刪減逾6％、2075億元，最後的法定預算為2.9兆元。而被刪減的2075億元，其中636億元要求政院自行刪減，政院5月決定統刪對地方的一般性補助款25％，引發各縣市反彈，立法院已定8月19日邀請卓揆就此提出專案報告。

行政院今天通過「114年度中央政府總預算追加預算案」，包括地方一般性補助款636億554萬元、各機關推行施政計畫132億7833萬元，提升國軍待遇59億4601萬元、調增原住民保留地禁伐補償23億6825萬元、厚實外交執行量能10億9997萬元、中選會辦理立委罷免案及全國性公投案等15億4324萬元。

主計總處表示，歲出追加878億4136萬9000元，將以原預算收支賸餘數予以彌平。綜上追加預算結果，114年度中央政府總預算歲入維持3兆1648億434萬7000元，歲出增為3兆128億793萬2000元，歲入歲出賸餘為1519億9641萬5000元，扣除債務還本1415億元，收支賸餘104億9641萬5000元。

