為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    行政院會今天通過追加預算案 追回藍白亂刪業務費

    行政院會今（14）日將通過「114年度中央政府總預算追加預算案」，編列共878億4136萬9000元，包括其中636億元要求政院自行刪減，以及各部會被刪減的業務費部分132億餘元。（資料照）

    行政院會今（14）日將通過「114年度中央政府總預算追加預算案」，編列共878億4136萬9000元，包括其中636億元要求政院自行刪減，以及各部會被刪減的業務費部分132億餘元。（資料照）

    2025/08/14 09:19

    〔記者鍾麗華／台北報導〕今年度中央政府總預算遭藍白亂砍，行政院會今（14）日將通過「114年度中央政府總預算追加預算案」，編列共878億4136萬9000元，包括其中636億元要求政院自行刪減，以及各部會被刪減的業務費部分約132億餘元。

    今年度的總預算案，行政院當初提出3.1兆元的規模，但被立法院刪減逾6％、2075億元，最後的法定預算為2.9兆元。而被刪減的2075億元，其中636億元要求政院自行刪減，政院5月決定統刪對地方的一般性補助款25％，引發各縣市反彈，立法院已定8月19日邀請卓揆就此提出專案報告。

    行政院今天通過「114年度中央政府總預算追加預算案」，包括地方一般性補助款636億554萬元、各機關推行施政計畫132億7833萬元，提升國軍待遇59億4601萬元、調增原住民保留地禁伐補償23億6825萬元、厚實外交執行量能10億9997萬元、中選會辦理立委罷免案及全國性公投案等15億4324萬元。

    主計總處表示，歲出追加878億4136萬9000元，將以原預算收支賸餘數予以彌平。綜上追加預算結果，114年度中央政府總預算歲入維持3兆1648億434萬7000元，歲出增為3兆128億793萬2000元，歲入歲出賸餘為1519億9641萬5000元，扣除債務還本1415億元，收支賸餘104億9641萬5000元。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播