政院今將拍板普發現金延後發放 特別預算上限增至5900億

2025/08/14 09:00

〔記者鍾麗華／台北報導〕對於普發萬元現金，行政院今（14）日院會將通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」修正案，待修正案三讀通過後，才會送出特別預算案。根據修正案，預算上限從5450億元增加至5900億元，而普發現金的時間將於特別預算公布後1個月內發放，並於7個月內發放完畢。

根據修正草案，普發現金未訂排富條款，不過，增列特別預算供確保產業所需穩定之電力系統，與加強照顧弱勢族群及提供關懷服務、發放現金作業所需新增相關經費。

由於原先行政院提出的特別條例編入台電撥補1000億元，但卻被立法院刪除，此次又把強化電力系統納入，對此，行政院在草案說明表示，為因應國際情勢變化對我國產業之影響，基於產業希望確保供電穩定，必須增加辦理強化電力系統強化電力系統韌性相關建設。

至於普發現金的時間，原本三讀條文規定發放作業至10月31日前執行完畢，根據修正草案，普發現金應於特別預算公布後1個月內開始執行發放作業，並於7個月內發放完畢。

