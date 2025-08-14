大罷免後氣氛改變？王鴻薇：卓榮泰在贖罪 柯建銘變乖了

國民黨立委王鴻薇。（資料照）

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院長韓國瑜昨主持「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例草案」朝野協商，過程雖有爭執小插曲，但基本上順利完成協商，預計明天三讀。國民黨立委王鴻薇今接受「千秋萬事」廣播專訪表示，大罷免後的氣氛完全不一樣，「我覺得柯總召在贖罪，卓榮泰也在贖罪」，他們變乖了，知道少數要服從多數，知道什麼叫民主。

主持人王淺秋詢問，大罷免後民進黨政策有變嗎？王鴻薇說，有啊，變多了，我們以前以為柯建銘是老番顛，但昨天協商氣氛完全不一樣。以前柯建銘每次協商就開始盧，盤古開天的講，完全沒有進展，但昨天5個多小時的協商非常值得，各黨團和災區的委員都很有誠意。王也強調，災後重建條例是國民黨團先提出，經費就是600億。

被問及大罷免後氣氛是否變了？王鴻薇直言，那個氣氛、感覺完全不一樣，「我覺得柯總召在贖罪，卓榮泰也在贖罪」。大罷免之前他們的心態就是不服輸，認為為什麼要聽你的，最近他們態度變得很多，除了蘇花安之外，還有之前死都不肯發的1萬元都發了，以及地方一般性補助款630億，現在政院決定要編特別預算將它補足，在立院通過後就會把它還給地方了，「政院在726之後開始變乖了，知道什麼叫民主」。

王淺秋詢問柯建銘是否要準備捲鋪蓋走人的跡象？王鴻薇說，是否有這個跡象，她眼睛還沒這麼銳利，但柯建銘的態度完全改變，過去極為囂張，每天言不對題，每次協商都先罵在野黨，傅崐萁罵完換她，再罵韓國瑜和黃國昌，故意用這種方式讓你開不成會，但726之後就柯變乖了，回復成為一個正常人，立法院才能正常的運作。

