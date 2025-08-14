為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    蔡壁如稱罷團日薪2千聘工讀生 中二解顏：24小時內提證據否則提告

    「中二解顏」罷團要求蔡壁如在24小時內提出證據。（記者張軒哲攝）

    2025/08/14 09:37

    首次上稿 08:55
    更新時間 09:37

    〔記者張軒哲／台中報導〕台中市第2、3、8選區將於8月23日舉行罷免投票，前民眾黨立委蔡壁如日前於專訪中提及罷免團體以日薪2千元聘請大學生於沙鹿參與罷免活動，「中二解顏」罷團今日嚴正駁斥，要求蔡壁如在24小時內提出證據。

    律師王翼升說，蔡壁如身為前立法委員，應當負起更高的查證義務，未經查證就恣意對外渲染與指控，呼籲蔡壁如提出證據，否則罷團將依選罷法規定提出告訴。

    今日一早罷免顏寬恒領銜人童香蘭與發言人林宣宏等人，由台中市議會民進黨團總召王立任陪同下，集結在沙鹿請託跟宣講，童香蘭表示，志工都是義務幫忙奔走，蔡壁如沒有證據卻亂造謠，讓志工心很累，請她提出相關證據，否則將提告。

    林宣宏表示，針對蔡壁如在專訪中及顏寬恒昨晚在說明會中的發言，必須要嚴正聲明都是惡意造謠，所有的志工至今仍堅持不懈站在街頭上，不是為了錢，而是為了心愛的台灣、希望家鄉能夠更好，結果惡意的政客卻可以隨便造謠，要求兩位應在24小時內提出證據，否則罷團將會提告，以正視聽。

    王立任說，昨日在沙鹿街頭宣傳罷免，有機車騎士問他罷免收多少錢，都是因為有心人士四處造謠，抹煞志工的努力。

    前大甲鎮民代表易錦隆今日也在路口舉牌，他無奈指出，近期每天一早就從大甲到沙鹿等地當志工，都沒有領酬勞，這些造謠者很可惡。

