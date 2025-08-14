為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    黃國昌被2019的自己打臉 周軒：燃料棒放核一不行，放核三可以？

    周軒引用黃國昌2019年的說法來打臉黃國昌的昨日說法，質疑「為什麼一樣是用過燃料棒，放在新北的核一不行，放在恆春的核三可以」？（資料照）

    周軒引用黃國昌2019年的說法來打臉黃國昌的昨日說法，質疑「為什麼一樣是用過燃料棒，放在新北的核一不行，放在恆春的核三可以」？（資料照）

    2025/08/14 10:03

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席黃國昌昨（13日）代表正方出席核三重啟公投第4場意見發表會，批評民進黨用「核燃料棒放誰家」來恐嚇人民。政治工作者周軒14日在臉書發文，引用黃國昌2019年的說法來打臉黃國昌的昨日說法，質疑「為什麼一樣是用過燃料棒，放在新北的核一不行，放在恆春的核三可以」？

    周軒引述黃國昌2019年發言，當時黃表示：「選區裡設有核二廠和核四廠，核廢料應該怎麼處理很重要。核一廠如果無法處理好核廢料，續放原地貯存對北海岸居民不公平，政府要想出措施，對周遭居民安全負責任。」

    周軒提到，但是黃國昌在2025年卻是說：「核三廠還可供應3個週期的核能發電廠發電、約5年的時間；同時核三廠室內乾儲目前進行招標，在未來3到5年時間就可完工，完工後就可將燃料池裡面的燃料棒，移到室內乾儲廠，核三廠就能接續運轉，不用面臨燃料池塞滿燃料棒的窘境。」

    周軒指出，2019年還是時代力量新北市立委的黃國昌，認為核一廠的燃料棒，放在核一廠對新北市民不公平；但是2025年要選新北市長的黃國昌，覺得核三廠可以延役的理由之一，是核三燃料棒可以放在核三廠室內乾儲。

    周軒質疑：「為什麼一樣是用過燃料棒，放在新北的核一不行，放在恆春的核三可以？這個比什麼鑽孔5千公尺放燃料棒還荒謬吧？」周軒最後也諷刺地說：「綜觀黃國昌提出的各種理念，反核反紅媒反國民黨，半衰期10年都不到，果然不怎麼穩定，放射性算強，衰變的產物應該是柯文哲。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播