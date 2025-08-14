黃國昌被2019的自己打臉 周軒：燃料棒放核一不行，放核三可以？

周軒引用黃國昌2019年的說法來打臉黃國昌的昨日說法，質疑「為什麼一樣是用過燃料棒，放在新北的核一不行，放在恆春的核三可以」？（資料照）

2025/08/14 10:03

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席黃國昌昨（13日）代表正方出席核三重啟公投第4場意見發表會，批評民進黨用「核燃料棒放誰家」來恐嚇人民。政治工作者周軒14日在臉書發文，引用黃國昌2019年的說法來打臉黃國昌的昨日說法，質疑「為什麼一樣是用過燃料棒，放在新北的核一不行，放在恆春的核三可以」？

周軒引述黃國昌2019年發言，當時黃表示：「選區裡設有核二廠和核四廠，核廢料應該怎麼處理很重要。核一廠如果無法處理好核廢料，續放原地貯存對北海岸居民不公平，政府要想出措施，對周遭居民安全負責任。」

周軒提到，但是黃國昌在2025年卻是說：「核三廠還可供應3個週期的核能發電廠發電、約5年的時間；同時核三廠室內乾儲目前進行招標，在未來3到5年時間就可完工，完工後就可將燃料池裡面的燃料棒，移到室內乾儲廠，核三廠就能接續運轉，不用面臨燃料池塞滿燃料棒的窘境。」

周軒指出，2019年還是時代力量新北市立委的黃國昌，認為核一廠的燃料棒，放在核一廠對新北市民不公平；但是2025年要選新北市長的黃國昌，覺得核三廠可以延役的理由之一，是核三燃料棒可以放在核三廠室內乾儲。

周軒質疑：「為什麼一樣是用過燃料棒，放在新北的核一不行，放在恆春的核三可以？這個比什麼鑽孔5千公尺放燃料棒還荒謬吧？」周軒最後也諷刺地說：「綜觀黃國昌提出的各種理念，反核反紅媒反國民黨，半衰期10年都不到，果然不怎麼穩定，放射性算強，衰變的產物應該是柯文哲。」

