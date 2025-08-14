郭智輝不認「拿掉核三睦鄰費」失言！許美華搖頭這樣說

經濟部長郭智輝。（資料照）

2025/08/14 00:50

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委蘇清泉12日質詢經濟部長郭智輝時指稱，民調顯示有高達75％恆春居民贊成核三延役，郭智輝答詢時嗆說，「你把敦親睦鄰費拿掉，你看他要不要支持？」引發爭議。郭智輝13日被媒體追問是否願意為失言道歉時，反問「這是失言嗎？」輿論延燒。對此，反紫光奇遊團成員許美華說，她能理解郭智輝想表達的意思，但其語氣容易讓依般民眾誤會，她由衷希望政府官員公開發言需意識到自己是代表執政團隊，不是個人發表意見！

許美華13日深夜在臉書發文，「看了經濟部長郭智輝關於核三延役的發言風波。這件事，真的是可以避免的，只要政府官員對自己的角色，有足夠的認知和意識。郭部長上週在立法院答詢蘇清泉說『屏東恆春半島四鄉鎮民調，有高達75％居民贊成核三延役』，當場回『若把敦親睦鄰費拿掉，看他們還會不會支持』……郭部長這個回答不是完全沒有事實根據，但卻形同回嗆屏東鄉親『愛錢所以接受核三』，自己把整個議題扁平化、情緒化。果然，包括民進黨籍的屏東縣長周春米，都出面指陳郭部長失言，因為屏東人覺得被誤解、誤讀，感到憤憤不平。」

「被出征的郭部長今天解釋說，進行社會科學研究，必須要參考變數的關係，假設把補助的應變數拿掉，是否70％的居民都會支持，他只是提出這樣一個討論方向。媒體追問郭智輝是否會為失言道歉，郭智輝回應『你認為這是失言嗎？你認為我在講社會調查時把應變數拿出來再進行調查，這個會是失言嗎？』郭部長否認失言的委屈感，我可以理解；但是，其實失言與否，很多時候要看講話的口氣，還有聽者的感受。」

她接著說：「有幾個很基本的善意提醒，給郭部長跟未來的執政黨部會首長參考。請政府官員事先思考，回應重大議題時，到底要傳達什麼訊息？要達成什麼目的？因為公開發言可能引起的討論和爭議極大，所以重要議題的發言內容，需要經過內部充分討論、模擬。重要議題，務必設定回答基調，請不要放任部會首長臨場發揮、即席演講。講話可以有個人風格，但請不要添加未經討論的個人意見。任何政府官員公開發言，都是代表執政團隊，不是個人發表意見。以上，不只適用政府部門，也適用動見觀瞻的大企業。」

許美華最後指出，「台積電如何回應重大議題？每次法說會，魏哲家雖然講話直率，但講話的基調，絕對是經過內部謹慎討論過的。政府部會首長的公開發言，就是執政團隊的法說會，好好準備就不容易亂踩雷。不要每次都變法會被公審，真的會讓人欲哭無淚。」

