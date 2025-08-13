為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    朝野協商綠白對罵太吵 韓國瑜：吵架前先徵詢我再開麥克風

    立法院長韓國瑜今天主持「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例草案」朝野協商。（記者叢昌瑾攝）

    立法院長韓國瑜今天主持「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例草案」朝野協商。（記者叢昌瑾攝）

    2025/08/13 23:23

    〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院長韓國瑜今天主持「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例草案」朝野協商，民眾黨團副總召張啓楷堅持要將台東縣列入受災區，遭民進黨立委莊瑞雄反對，2人吵到韓國瑜宣布先休息10分鐘，時間未到又不甘示弱開麥克風對罵，讓韓受不了說，「各位要吵架之前先徵詢我再按麥克風」。

    張啓楷指控執政黨這次災後補助漏掉台東縣，因此在特別條例第二條「所定災區」備註各縣市，但原行政院版本未匡列縣市，僅指「受創地區」，張堅持條文中要加入台東等縣市，遭莊瑞雄反對，2人唇槍舌劍。韓國瑜見狀宣布先休息10分鐘，但休息時間尚未結束，2人又開麥克風吵架，讓韓國瑜忍不住訓斥，「各位要吵架之前先徵詢我再按麥克風，這不是擂台在吵架，都吃火藥了」。

    國民黨團書記長王鴻薇發言表示，第二條條文中的「所定災區」真的沒有什麼好吵的，國民黨團尊重行政院所提版本，因為受創地區由行政院來公告。王說，只要是受災縣市，不管是條文本身還是說明欄都授權行政院公告，在行政院的說明欄可予以補充，但還是行政院來公告。

    王鴻薇說完後，韓國瑜表示，心平氣和的發言聽起來都好舒服。此時，民進黨團幹事長吳思瑤也出來緩頰，建議說明欄在雲林縣後面加上台東縣、花蓮縣和苗栗縣，韓國瑜同意吳思瑤的建議，請大家不要再吵了。

    莊瑞雄等到該條文有共識時再度舉手發言，發言前看了韓國瑜說「院長你笑一下」，韓國瑜則苦臉回應「我笑不出來」。另一方面，國民黨團總召傅崐萁也對此事作出評論，表示今天國會任何事情都可以做，除了男人懷孕沒有辦法以外，大家提出各自的意見都是正常。

