黃國昌喊可往地表下挖約「一座玉山」深度放核廢料 反核方狠打臉

黃國昌出席核三延役公投電視發表會。（記者田裕華攝）

2025/08/13 23:40

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中選會今天（13日）舉辦核三延役公投第4場意見說明會。針對核廢料處置議題，正方代表、民眾黨主席黃國昌宣稱可以往地表下挖3到5公里，相當於超過一座玉山高度，將高階核廢料「注入」結晶岩層，釣出大批網友吐槽。

民眾黨主推的核三延役公投23日就要投票，面對反方最有疑慮的核廢料處置議題，黃國昌今天在辯論會上提出名為「深孔地質處置」（DBD，Deep Borehole Disposal）的嶄新技術，宣稱這項技術已在國際間獲得支持，展現高度安全性和可行性。他說，傳統處理高放射性廢棄物的「深層地質處置」（DGD，Deep Geological Disposal），需要在地下500公尺建造大型坑道，施工困難且成本高，對掩體的擾動也大，不過DBD就不一樣，是用鑽井技術將高階核廢料直接注入地表下3到5公里深的結晶岩層，利用天然地質屏障進行長期隔離。

請繼續往下閱讀...

對此，網友熱議，「如果有台灣人真的相信黃國昌挖五千公尺放核廢料，那麼根據本鑿井公司的專業，黃國昌就是騙子，因為在台灣是造山運動的新興地層，挖個幾百公尺可能就有溫泉或地熱水」、「這不是提出解決問題好嗎，這是胡說八道，隨便講講，天馬行空！」、「這工程可能比雪隧難度更高，重點是這地點在哪，不知道咧！從不否認人類解決問題的能力，但這種幹話誰都能說」、「在美國那種古老地殼是做得到啦，但在台灣途中要經過地熱，然後好不容易在底下開個儲藏空間，運輸裝置也建好，鄰近的斷層隨便一個規模5的地震錯動，整條運輸管線就不知道扭成怎樣垮成怎樣，還有地熱沸水部分地層管壁肯定爆開，這些人就是跟自己生長的土地有什麼特質不熟，整天說些瞎話指點江山。」

另外，全國廢核行動平台指出，雖然DBD技術因具有鑽井規模小、對岩體擾動較少的特質，而被部分人士視為技術突破，但黃國昌將其描述為「已成熟並成為主流」並不符合國際現實，「該技術早在1957年便被提出，但直至今日仍未臻成熟，且如何確保廢棄物在數百年至數千年的時間尺度內保持安全隔離，仍缺乏實證基礎。且不論是DBD還是DGD，都必須依賴極為穩定的地質條件（避免地震、火山、地下水滲流等威脅）並需要長期監測與多世代管理，這不僅是工程難題，更涉及社會、政治、財務與治理挑戰。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法