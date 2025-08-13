為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    黃國昌喊可往地表下挖約「一座玉山」深度放核廢料 反核方狠打臉

    黃國昌出席核三延役公投電視發表會。（記者田裕華攝）

    黃國昌出席核三延役公投電視發表會。（記者田裕華攝）

    2025/08/13 23:40

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中選會今天（13日）舉辦核三延役公投第4場意見說明會。針對核廢料處置議題，正方代表、民眾黨主席黃國昌宣稱可以往地表下挖3到5公里，相當於超過一座玉山高度，將高階核廢料「注入」結晶岩層，釣出大批網友吐槽。

    民眾黨主推的核三延役公投23日就要投票，面對反方最有疑慮的核廢料處置議題，黃國昌今天在辯論會上提出名為「深孔地質處置」（DBD，Deep Borehole Disposal）的嶄新技術，宣稱這項技術已在國際間獲得支持，展現高度安全性和可行性。他說，傳統處理高放射性廢棄物的「深層地質處置」（DGD，Deep Geological Disposal），需要在地下500公尺建造大型坑道，施工困難且成本高，對掩體的擾動也大，不過DBD就不一樣，是用鑽井技術將高階核廢料直接注入地表下3到5公里深的結晶岩層，利用天然地質屏障進行長期隔離。

    對此，網友熱議，「如果有台灣人真的相信黃國昌挖五千公尺放核廢料，那麼根據本鑿井公司的專業，黃國昌就是騙子，因為在台灣是造山運動的新興地層，挖個幾百公尺可能就有溫泉或地熱水」、「這不是提出解決問題好嗎，這是胡說八道，隨便講講，天馬行空！」、「這工程可能比雪隧難度更高，重點是這地點在哪，不知道咧！從不否認人類解決問題的能力，但這種幹話誰都能說」、「在美國那種古老地殼是做得到啦，但在台灣途中要經過地熱，然後好不容易在底下開個儲藏空間，運輸裝置也建好，鄰近的斷層隨便一個規模5的地震錯動，整條運輸管線就不知道扭成怎樣垮成怎樣，還有地熱沸水部分地層管壁肯定爆開，這些人就是跟自己生長的土地有什麼特質不熟，整天說些瞎話指點江山。」

    另外，全國廢核行動平台指出，雖然DBD技術因具有鑽井規模小、對岩體擾動較少的特質，而被部分人士視為技術突破，但黃國昌將其描述為「已成熟並成為主流」並不符合國際現實，「該技術早在1957年便被提出，但直至今日仍未臻成熟，且如何確保廢棄物在數百年至數千年的時間尺度內保持安全隔離，仍缺乏實證基礎。且不論是DBD還是DGD，都必須依賴極為穩定的地質條件（避免地震、火山、地下水滲流等威脅）並需要長期監測與多世代管理，這不僅是工程難題，更涉及社會、政治、財務與治理挑戰。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播