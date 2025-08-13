普發現金還要等！ 行政院會明擬通過特別條例提高5450億上限

行政院為求合法合憲，明（14）日院會將先通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」修正案，待修正案三讀通過後，才會送出特別預算案，據了解，政院提出的特別條例修正案上限會比現行的5450億元再增加。（資料照）

2025/08/13 21:24

〔記者鍾麗華／台北報導〕對於普發萬元現金，行政院為求合法合憲，明（14）日院會將先通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」修正案，待修正案三讀通過後，才會送出特別預算案，據了解，政院提出的特別條例修正案，預算上限會比現行的5450億元再增加。

立院民進黨團8日舉辦黨團大會，要求行政院提出符合憲法的修正方式。黨團幹事長吳思瑤當時受訪指出，多數立委認為普發現金滿足人民的期待，當然值得討論，也可以正向進行，但行政部門要提出合憲的修正方式，如果是立法院片面增加政府預算支出、由立法院來決定普發現金，這就違憲，由行政院主導提出則合法合憲。

有鑑於普發現金的合法合憲性，行政院決定先提出韌性特別條例修正案，再編列特別預算案送立法院審查。行政院長卓榮泰昨在立法院表示，總統公告的法令就是生效，基本上除支持產業、關懷弱勢、電力維護的部分會增加外，其他基本不變，據了解，特別條例的5450億元的上限會再增加，但不會超過6千億元的規模。

至於10月底前能否完成普發現金，卓揆昨則表示，依照過去的經驗是有困難，過去是行政院主張要發，可提前作業，但現在立法院突然發動，行政院無法提前準備，會努力在條例修正、預算編列後，訂定可以執行的時間。

