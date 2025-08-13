為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    普發現金還要等！ 行政院會明擬通過特別條例提高5450億上限

    行政院為求合法合憲，明（14）日院會將先通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」修正案，待修正案三讀通過後，才會送出特別預算案，據了解，政院提出的特別條例修正案上限會比現行的5450億元再增加。（資料照）

    行政院為求合法合憲，明（14）日院會將先通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」修正案，待修正案三讀通過後，才會送出特別預算案，據了解，政院提出的特別條例修正案上限會比現行的5450億元再增加。（資料照）

    2025/08/13 21:24

    〔記者鍾麗華／台北報導〕對於普發萬元現金，行政院為求合法合憲，明（14）日院會將先通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」修正案，待修正案三讀通過後，才會送出特別預算案，據了解，政院提出的特別條例修正案，預算上限會比現行的5450億元再增加。

    立院民進黨團8日舉辦黨團大會，要求行政院提出符合憲法的修正方式。黨團幹事長吳思瑤當時受訪指出，多數立委認為普發現金滿足人民的期待，當然值得討論，也可以正向進行，但行政部門要提出合憲的修正方式，如果是立法院片面增加政府預算支出、由立法院來決定普發現金，這就違憲，由行政院主導提出則合法合憲。

    有鑑於普發現金的合法合憲性，行政院決定先提出韌性特別條例修正案，再編列特別預算案送立法院審查。行政院長卓榮泰昨在立法院表示，總統公告的法令就是生效，基本上除支持產業、關懷弱勢、電力維護的部分會增加外，其他基本不變，據了解，特別條例的5450億元的上限會再增加，但不會超過6千億元的規模。

    至於10月底前能否完成普發現金，卓揆昨則表示，依照過去的經驗是有困難，過去是行政院主張要發，可提前作業，但現在立法院突然發動，行政院無法提前準備，會努力在條例修正、預算編列後，訂定可以執行的時間。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播