    首頁　>　政治

    列舉顏寬恒3大失職+司法認證貪汙犯 罷免領銜人籲：823投下同意票

    中二罷免顏寬恒銜人童香蘭批評顏寬恒有三大失職，而且是司法認證的貪汙犯，請大家8月23投下同意罷免。（記者陳建志攝）

    中二罷免顏寬恒銜人童香蘭批評顏寬恒有三大失職，而且是司法認證的貪汙犯，請大家8月23投下同意罷免。（記者陳建志攝）

    2025/08/13 21:54

    〔記者陳建志／台中報導〕台中第2選區顏寬恒罷免案公辦電視罷免說明會今晚舉辦，罷免顏寬恒領銜人童香蘭發言時批評顏寬恒提案修改財劃法、預算無理刪減凍結、出賣健保、親中法案滿天飛三大失職，更是司法認證的貪汙犯。志工頂著壓力只希望中二更好，726的結果讓這次投票更加重要，請大家在8月23日投下同意罷免。

    童香蘭列舉顏寬恒三大失職、不適任的明顯的行為，首先是提案修改財劃法，從中央挖走3753億，形同掏空中央執行各種業務將近3成的費用，讓台中得到的預算只在六都中排第4名，根本沒有比較公平。像這樣掏空中央財源，只會配合傅崐萁及黨意做政治惡鬥，還想用話術欺騙人民的立委，實在是嚴重的不適任。

    第二是預算無理刪減凍結，從總預算中刪除超過2千億、凍結超過1千5百億，其中還有636億是完全沒有提出原因，就要求行政院自行刪除。其中有7個部會的預算被刪到變成負數，代表顏寬恒和國民黨立委完全對於表決內容不了解，只會聽從黨意、盲目舉手。

    第3則是出賣健保、親中法案滿天飛，擔任立委8年多的時間，不只開記者會力挺中配享有取得身分證年限的特權，還在2019年提案開放中國人使用台灣健保，並提出自經區開放中國洗產地。

    童香蘭還說，顏寬恒涉及豪宅假交易、詐領助理費的貪污立委，這些指控都不是謠言，是法院一審已經判決有罪的事實。中二選區需要一個真正為人民做事的立委，不是司法認證的貪污犯，呼籲大家為所愛的家鄉挺身而出，在8月23投下同意罷免。

