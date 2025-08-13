為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    核三公投說明晚會台中藍白合 江啟臣：823勝利台灣民主再出發

    江啟臣說，823終結大罷免，是台灣民主的再出發。（記者歐素美攝）

    江啟臣說，823終結大罷免，是台灣民主的再出發。（記者歐素美攝）

    2025/08/13 21:06

    〔記者歐素美／台中報導〕民眾黨台中市黨黨部主委、台中市議員陳清龍與台中市義勇消防總隊第一及第二大隊，今晚在豐原區福德宮合辦「為台灣爭口氣」823核三延役公投說明會，及挺江啟臣火鳳凰後援會成立大會。

    前台中市觀旅局長「大學姐」林筱淇站台指出，現在民眾只是拿起手機拍照就要被懷疑是中共同路人，甚至外省長輩被要求滾回中國，執政黨撕裂族群，亂搞大罷免；江啟臣為地方爭取許多重大建設，不能被罷免。核三可再延役20年，美國也表示將協助處理核廢料，台灣要發展AI產業，核三延役需要大家支持，呼籲大家823一定要出來投票，並為江啟臣拉票，不同意罷免，同意核三延役。

    陳清龍批評，民進黨中央執政太離譜，賴清德指恢復核能需有3條件，即安全、核廢料要有解及社會共識。安全及核廢料處理都是政府責任，電力就是國力，燒煤或天然氣都不穩定，民眾黨最傻，提案公投核三延役，是為了台灣經濟穩定發展，呼籲大家823出來投票，不同意罷免江啟臣，以及公投同意核三延役，否則他不分區立委可能會被民眾黨拿掉。藍白合作，台中江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒被罷免的事情就是民眾黨的事情。

    立法院副院長江啟臣除上台高歌一曲「再出發」，他說，大罷免台灣人民及國際輿論都不認同，823是台灣民主再出發，呼籲民眾用選舉終結大罷免；廢除核能之後，台灣火力發電增加，國內8成以上都是火力發電，燃煤或燃氣都仰賴進口，萬一出問題，無論戰爭或天災，30天儲量用完，就要停電，所以需要多元選項，讓電力更安全。823勝利才是台灣民主的大勝利，呼籲大家出來投票，不同意罷免及同意核三延役。

    前台中市觀旅局長林筱淇為江啟臣站台，呼籲民眾823不同意罷免及支持核三延役。（記者歐素美攝）

    前台中市觀旅局長林筱淇為江啟臣站台，呼籲民眾823不同意罷免及支持核三延役。（記者歐素美攝）

    圖 圖
    圖 圖
    熱門推播