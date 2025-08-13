新北議長之子砸錢操作網戰影射吳秉叡判無罪 法官：蔣欣璋不知情

北院審理發現，蔣欣璋選舉期間委託蕭智鈞與洪湛閎處理網路行銷，但對於蕭智鈞所發表的文章內容並不知情。（資料照）

2025/08/13 20:17

〔記者劉詠韻／台北報導〕新北市議長蔣根煌之子蔣欣璋，前年競選立委期間被控花費250萬元聘請網軍，影射對手民進黨立委吳秉叡性侵女助理。台北地方法院今宣判，除「網軍頭」蕭智鈞遭判刑6月外，法官認為，蔣欣璋、鄧裕融、洪湛閎雖曾委託網路行銷，但對貼文內容並不知情，亦未指示或共謀散布謠言，三人因此獲判無罪。

判決指出，蕭智鈞為網路操作人員，曾透過PTT、Dcard、臉書等平台發文，藉以帶風向、提升討論熱度。2023年初，蕭男透過LINE向匿名人士「安安」購買大量Dcard外洩個資，包括姓名、科系、帳號、電子郵件及密碼；同年8月，經林峻漢介紹而認識立委候選人蔣欣璋，並受委託操作網路選戰，報酬為90萬元。

同年12月20日晚間，蕭智鈞以郭芸安帳號登入Dcard，並以「立委老闆，是時候該面對我了吧？」為題發表匿名文章，抹黑民進黨立委吳秉叡性侵女實習生，引起社會關注，檢警調循發文IP追查，全案因此曝光。

北院審理發現，蔣欣璋選舉期間委託蕭智鈞與洪湛閎處理網路行銷，但對於蕭智鈞所發表的文章內容並不知情，鄧裕融僅擔任總幹事、協助辦活動；洪湛閎負責輿情分析與資料蒐集，皆未參與文章發表攻擊對手。此外，蕭智鈞也多次證稱，文章為其個人決定，並非三被告指示或共謀。

北院勘驗相關證據，認為蔣欣璋、鄧裕融、洪湛閎三人曾收到蕭智鈞提供的「工作項目與故事」檔案，內含負面聲量操作規劃，但內容僅涉及網路聲量維持與輿論分析，不包含虛構文章。

另據調查顯示，法官發現蕭男曾於文章發表後，與三人及證人林峻漢面談，並因意見不合爆發爭執，此亦可佐證發表文章行為屬蕭個人決定，其他人無犯意聯絡或行為分擔，亦無證據顯示知情或指示散布不實訊息，因此判三人無罪。

至於蕭智鈞，北院依非公務機關非法利用個人資料罪、侵入他人電腦罪，以及公職人員選舉罷免法意圖營利使候選人不當選而散布不實資訊罪，合併三罪判處有期徒刑6個月、褫奪公權1年，並沒收犯罪所得45萬元。全案仍可上訴。

