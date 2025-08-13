為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
    首頁　>　政治

    六都競爭力4項考核 桃園社福、財政大退步

    桃園市政府在六都競爭力評比，4項考核項目有2項下降、1項持平、1項上升。（記者謝武雄攝）

    桃園市政府在六都競爭力評比，4項考核項目有2項下降、1項持平、1項上升。（記者謝武雄攝）

2025/08/13 20:24

    2025/08/13 20:24

    〔記者謝武雄／桃園報導〕審計部桃園市審計處去年決算報告出爐，一般性補助款考核，包含「社會福利」、「教育」、「基本設施」、「財政績效與年度預算編製及執行情形」等4大面向，桃園市在六都考核成績，有2項下降、1項上升、1項持平，其中社福預警項目於前年、去年分別遭扣減補助款1億元及1816萬餘元，顯示非法定福利項目恐影響後續資源配置，有待督促檢討改善。

    桃園市政府發言人羅楚東表示，「社會福利」、「財政績效與年度預算編製及執行情形」排名下降是因為非法定福利問題，但台灣人口連續19個月負成長，少子化與高齡化不僅是社會議題，更是國安危機；而市府推出的「免費營養午餐」、「孕婦乘車車資補助」、「老年市民三節禮金」及「生育津貼」等措施都是因應少子化、高齡化等全國性挑戰所推動政策，目的在於解決攸關國家未來發展的重大問題。

    桃園市在六都一般性補助款考核成績，僅「教育」由前年第4名升至去年第2名；「基本設施」持平維持2名；另「社會福利」由前年第2名降至去年第5名、「財政績效與年度預算編製及執行情形」則由前年第2名降至去年第4名。

    決算報告也提到，桃園升格10年，歲出預算由104年度849億元提升至去年度1490億元，成長75％，但10年來僅111年度賸餘其餘均為短絀；另截至去年底止，桃園市長短債1達341餘元，但市政府從111年度至去年度向基金或專戶分別調度438、567、648億餘元，調度金額逐年增加。

