國台辦嗆台灣民主是鬼話 陸委會：民選公職只能效忠ROC

2025/08/13 18:50

〔記者陳鈺馥／台北報導〕花蓮縣富里鄉村長鄧萬華因沒有放棄中華人民共和國國籍，8月1日被內政部依法解除職務。中國國台辦今天嗆聲稱，「民進黨當局」區分對待、蓄意打壓，充分揭露其「台獨」本性，顯示其宣揚的「民主」、「人權」都是騙人鬼話。陸委會強調，法律不允許民選公職人員事實上擁有其他國籍，並向中華民國以外的國家或政權效忠。

國台辦發言人朱鳳蓮在例行記者會表示，這是「民進黨當局」藉所謂「國籍」問題打壓中配的又一惡行。「民進黨當局」一再歧視欺凌中國配偶群體，種種罪行，不一而足，其目的就是製造「綠色恐怖」，阻撓限制兩岸交流，打擊支持兩岸關係發展的力量。

朱鳳蓮稱，廣大在台定居落戶的中配群體是台灣社會的重要成員，是台灣同胞的家人和親人，在不同崗位上為台灣經濟社會發展做出貢獻。「民進黨當局」區分對待、蓄意打壓，充分揭露其「台獨」本性，顯示其宣揚的「民主」、「人權」都是騙人鬼話。

對此，陸委會回應，民選公職人員禁止擁有雙重國籍，是所有中華民國國民都必須遵守的法律義務。法律不允許民選公職人員事實上擁有其他國籍，並向中華民國以外的國家或政權效忠，這跟承不承認中華人民共和國是兩回事。

陸委會呼籲中共務實面對中華民國存在事實，透過不設前提的溝通對話，化解政治分歧。

