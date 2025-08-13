我國承認中華人民共和國 陸委會：中共應務實面對中華民國

陸委會強調，我們呼籲中共務實面對中華民國存在事實，透過不設前提的溝通對話，化解政治分歧。（記者陳鈺馥攝）

2025/08/13 18:46

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中配李貞秀可望遞補民眾黨不分區立委，內政部長劉世芳日前表示，希望就職1年內放棄其他「外國國籍」，並公開強調，「中華民國政府承認中華人民共和國」。中國國台辦今天嗆聲說，世界上只有一個中國，台灣是中國一部分，不可能成為一個國家；陸委會呼籲，中共應務實面對中華民國存在事實，透過不設前提的溝通對話，化解政治分歧。

針對劉世芳的談話，行政院長卓榮泰12日指出，如果北京跟台北雙方，中華人民共和國跟中華民國，能夠互相正視事實存在，甚至法律對等，我想有助於任何未來更促進和平方式的演進。部長的講話有她的依據，兩岸現在雙邊共同的依據，當然我們會以「中華民國憲法」為依據。

國台辦發言人朱鳳蓮稍早在記者會上宣稱，「世界上只有一個中國，台灣是中國的部分，這是不容置疑的歷史和法理事實，也是不容改變的台海現狀」。

朱鳳蓮稱，台灣從來就不是一個國家，也不可能成為一個國家。民進黨當局「罔顧歷史，歪曲事實，一再兜售所謂兩岸互不隸屬的謬論謊言」，只會加劇台海情勢緊張，只會破壞台海和平穩定，只會給台灣同胞帶來深重災禍。

她嗆聲說，任何人、任何勢力都改變不了「台灣是中國領土不可分割的一部分」的事實，都阻擋不了「祖國必然統一」的大勢。希望台灣各界有識之士和廣大台灣同胞，看清楚台獨邪惡本質，順應「祖國統一」歷史大勢，堅決反對台獨分裂。

對此，陸委會表示，民選公職人員禁止擁有雙重國籍，是所有中華民國國民都必須遵守的法律義務。法律不允許民選公職人員事實上擁有其他國籍，並向中華民國以外的國家或政權效忠。這跟承不承認中華人民共和國是兩回事。

陸委會強調，我們呼籲中共務實面對中華民國存在事實，透過不設前提的溝通對話，化解政治分歧。

