中共揚言損毀中國護照究責 陸委會：入籍台灣須自行「截角」

2025/08/13 18:02

〔記者陳鈺馥／台北報導〕內政部預告修正許可辦法，未來中國人申請在台定居，須繳交中國護照放棄證明或「剪繳」護照。中國國台辦嗆聲，對損毀中國護照的有關組織或個人，依法追究法律責任。陸委會今日強調，我方會根據我方法令行事，未來要入籍台灣，如果已經有拿中共護照，就必須自行截角不再持用。

「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」修正草案規定，中國人士申請在台定居，應提出「喪失大陸地區戶籍及未申領持用或已放棄（註銷）中國護照證明公證書」。

關於中國政府是否會協助出具護照放棄證明？國台辦發言人朱鳳蓮回應，近來「民進黨當局」為了謀獨挑釁，炮製17項因應策略，不斷升高兩岸對立對抗，阻擾限制兩岸交流往來。

朱鳳蓮指稱，有關限制中國大陸居民赴台的修正工作，是「民進黨當局」打壓迫害兩岸婚姻群體的又一惡行，「我們對此強烈譴責、堅決反對」。

朱鳳蓮說，中華人民共和國護照受到法律的嚴格保護，任何組織或個人不得偽造、變造、轉讓或故意損毀、非法扣押護照。「對於損毀中華人民共和國護照的有關組織或個人，我們將依法追究其法律責任」。

對此，陸委會表示，兩岸條例規定「兩岸單一身分」制度，在轉換身分時，必須放棄原有的身分證件，以確保只有一邊人民的身分，這是兩岸間各自以法令規範而且已行之有年的作法。

陸委會強調，我方會根據我方法令行事，未來要入籍台灣，如果已經有拿中共護照，就必須自行截角不再持用；不論是否曾持用中共護照，只要拿不到中共證明的，可用「具結」替代。

