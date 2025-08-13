為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    蔣萬安挺核三延役 台灣基進諷：拿出改姓決心在台北蓋核電廠

    民眾黨主席黃國昌昨拜會台北市長蔣萬安。（記者田裕華攝）

    民眾黨主席黃國昌昨拜會台北市長蔣萬安。（記者田裕華攝）

    2025/08/13 18:09

    〔記者林哲遠／台北報導〕核三延役公投將於8月23日登場，台北市長蔣萬安昨會見民眾黨主席黃國昌時表示，他的立場就是支持核三延役。對此，台灣基進今日發文呼籲，支持核三延役的蔣萬安，拿出改姓的決心，在台北市蓋一座核電廠。

    台灣基進在臉書發文指出，昨天台北市長蔣萬安與民眾黨主席黃國昌會面，蔣萬安明確表態支持核三延役，蔣萬安稱，「台北是台灣創新、研發及營運總部的中心，而核電是台灣經濟發展的重要基石，支持核三延役，台北才能持續往前邁進。」

    基進黨質問，請問蔣萬安，如果核能發電是「安全無虞」的供電選擇，那麼，蔣萬安作為台北市長，是否同意在台北市興建一座新的核能電廠？蔣萬安連老舊、事故頻發的核三都支持延役，想必，絕對不會排斥新型第四代反應爐核電廠，請問蔣萬安是否同意，在台北市蓋一座擁核方支持的新型第四代反應爐核電廠。

    「如果蔣萬安不同意、不敢同意，」台灣基進批評，那麼，憑什麼要屏東鄉親無端承受老舊核三重啟的風險，台北人的命難道比屏東人的命值錢，台北人不能沒有核電但核電風險屏東人扛嗎。

    基進黨呼籲，蔣萬安，拿出改姓到底的決心，將支持擁核的立場貫徹到底，立即提出「台北核能電廠」計畫！打造乾淨、多元的能源組合，就從台北做起。

