批民進黨「選輸翻桌」 楊瓊瓔：不治國卻要搞罷免

立委楊瓊瓔呼籲823投下不同意罷免票。（記者張軒哲攝）

2025/08/13 17:38

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市第2、3、8選區立委罷免8月23日就投票，被罷免的國民黨立委楊瓊瓔今天出席公辦電視罷免說明會說，當然尊重制度與民意的多元聲音，但這次的大罷免已經成為無差別的政治惡鬥，就是民進黨選輸翻桌，想讓立院變成清一色立委。

楊瓊瓔說，執政黨角色錯亂，不治國卻要搞罷免，罷團也論述模糊，罷團領袖曹興誠說，823勸罷團放下、讓民進黨努力去藍綠對決，曹興誠、罷團帶給社會混亂不清的方向。有些人不准別人有不同意見，只要意見不同，就會被抹黑成「中共同路人」。

請繼續往下閱讀...

楊瓊瓔說，罷免方質疑她問政專業度缺失，根本是刻意忽略她的努力，能想用偏狹的視角抹黑認真問政的立委，自己無論質詢或法律提案，每個會期都名列前茅，不僅勤於監督，在問政內容上，不論是關稅、勞權、能源政策、台電財務、中火減煤、打詐、反霸凌、反虐童，還是學區交通安全，都全力監督，並有具體修法與政策成果，這樣的質詢成績，要付出多少心力、帶來多少改變。自己生在台灣、長在台灣，一輩子在台中貢獻己力的軌跡可受公評，真理終將勝於謊言，拜託823一定要出門投票，投下不同意罷免！

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法