評內閣改組 藍營點名郭智輝、鄭銘謙、劉世芳、林佳龍

2025/08/13 17:48

〔記者林欣漢／台北報導〕726首波罷免投票全盤皆墨，內閣改組聲浪湧現。國民黨團書記長王鴻薇認為，一定會進行內閣改組，但只會有小幅度的更動，無法符合大家的期待。她點名經濟部長郭智輝、法務部長鄭銘謙都可能被撤換；國民黨團首席副書記長羅智強也點名內政部長劉世芳、外交部長林佳龍不適任。

行政院長卓榮泰昨表態，對於最近幾個月以來的政治現象，會深刻檢討，必要時會對重要人事做應有處理，向國人說明和負責。據掌握，執政黨預計8月23日後展開小幅度改組，現階段並無更換閣揆的選項，但對於執政節奏不夠明快、失控或有其他狀況的部會首長將有所調整，重整執政步伐。

王鴻薇表示，726大罷免大失敗以後，內閣改組的傳言就甚囂塵上，現在南部的災後重建非常緩慢、沒有效率，民怨沸騰，致現在改組的聲浪更高了，連民進黨內部都炸鍋，很多綠委也都支持內閣要做一定程度的改組，雖然卓榮泰鬆口可能會進行改組，但是卓揆好像不會被換掉，只有局部的改組，問題是賴總統的民調、聲望持續下滑，如此不被人民信任的政府，若只有進行小幅度的改組，能夠回應民意嗎？

王鴻薇說，若由總統府秘書長潘孟安接任閣揆，大家的驚嚇指數不是更高嗎？賴總統手上沒有幾張好牌可以打，現在最悲哀的事情是，內閣改組不受人民期待，過去還會點名優秀的縣市首長來接班、救火，但現在連救火隊都不曉得人在哪裡。

王鴻薇預期，只要改組，郭智輝一定會被換掉，因為他是慣老闆心態，沒有苦民所苦，說話常常出槌，加上這次對等關稅談判，談得如此糟糕，難辭其咎，應該會是第一個被點名換掉的部會首長。

王鴻薇也點名法務部長鄭銘謙，政治性過於強烈，她質詢時曾問鄭銘謙，有看到政治辦案的檢察官升官，但沒看到辦詐騙的檢察官有升官，鄭銘謙還要幕僚提示才能回答，顯然在他心裡打詐並不重要，鄭銘謙也應該被撤換，表現完全不行。

羅智強也說，除了卓榮泰、劉世芳不適任，外交部出包連連，賴總統上任一年多來，連過境美國都不可得，這麼失敗無能的外交部，部長林佳龍也該下台，但是重點是，該不該下台，與會不會下台，是兩回事，賴總統的個性非常固執，是「擇惡固執」型的，他認定的事情就是硬幹到底。

羅智強表示，中華民國有史以來的部長，真的從沒出過郭智輝這種部長，從頭到尾都不在狀況內，都在說幹話、做錯事、扯後腿，是一個最不適任的經濟部長。

立院國民黨團書記長王鴻薇受訪認為，一定會進行內閣改組，但只會有小幅度的更動，無法符合大家的期待。（資料照）

