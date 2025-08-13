律師賴中強提普發現金「微調方案」 賴怡忠喊話政院展現主動性與主導權

經民連智庫召集人、律師賴中強（左）以及台灣智庫諮詢委員賴怡忠（右），在今（13）日針對普發現金發放議題發表建議與看法。（資料照）

2025/08/13 19:29

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕有關普發現金發放時程，行政院長卓榮泰昨（12）日表示，可以舉債，但一定要合乎憲法的程序，把憲法紛爭解決以後，就可以依照現在生效的法律予以執行。對此，經民連智庫召集人、律師賴中強在今（13）日向行政院提出發放方案建議；台灣智庫諮詢委員賴怡忠則喊話，此議題行政院要展現主動性與主導權。

賴中強今日下午在臉書發文指出，卓榮泰院長已於12日表達「其餘部分大致應該依照總統所公布的內容為準」的立場，「好吧，大家調整心情。服務業，顧客永遠是對的。民主政治，選票永遠是對的。聲請釋憲，緩不濟急，憲法法庭目前繼續癱瘓中。那就朝野協商，舉債普發現金。」

請繼續往下閱讀...

賴中強表示，如果行政院一定要普發現金，可否讓這整件事情，累積一點正面效應，並提出自己整理出的普發現金「微調方案」，希望賴政府能參考。賴中強整理的方案，總計有5大點，經費總預算從2025年5月的國民年金保險老人年金領取、總給付等方面進行推估，約為新台幣184億元，扣掉普發，增加預算約146億元。

賴中強指出，以政府每年編列約200億元預算，確保每位退休國民的老年經濟安全，不會因為未加入軍公教農勞保、欠繳國民年金保費、社會救助制度家庭成員中有具工作能力之「設算所得」者，而失去共同體的支持，「有了稅收式基礎年金，每一位退休國民，至少可領取每月8000元之給付，國民年金保險繼續存在。」

賴中強提到，行政院整合中央各部會與地方政府建立「社會安全給付總歸戶」，中央與地方政府各種社會安全給付經由個人之單一帳戶撥付，確保個人社會安全給付不受債權人扣押強制執行，更能讓中央與地方政府評估國民社會安全需求，有更確實之依據。

賴中強指出，「如果政策再細緻一點，可允許國民將對政府的『基礎年金』請求權，選擇『實際領取』，或者，選擇轉換為『計次型長照點數』，將此部分累積的資金與需求，做為長照保險先期試辦的配套方案。」

賴中強總結，透過他整理的方案作為，能讓全體國人與朝野政黨思考「政府的錢應該優先運用在哪裏？台灣的社會安全制度，哪個地方，還有破口？」，文章發布後引發各界討論，其中賴怡忠針對這項議題指出，「重點是行政院要展現主動性與主導。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法