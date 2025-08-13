小草跳針要阿北涉貪證據 律師科普法律常識：都在那幾十箱卷宗裡！

柯文哲涉京華城案、政治獻金假帳案遭羈押。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕台北地院審理前台北市長柯文哲等人涉京華城案，昨開庭傳喚基隆市副市長邱佩琳作證，證實曾轉交基隆市長謝國樑等人的捐款給柯文哲，錢卻沒進民眾黨的帳，引發外界熱議。儘管相關證人的證詞一一浮上檯面，但還是有不少小草跳針質問「證據在哪裡？」，讓律師林智群直呼看不下去，直指小草要的證據都在案件卷宗裡面，「那些說沒證據沒金流的，不知道他們哪來自信覺得自己比看過卷的檢察官法官專業？」

林智群今天（13日）在臉書發文，「阿北案一堆證據，一堆小草/人頭帳號還在問證據在哪裡，深深覺得國民的法律教育不能等。通常起訴或判決，都會有起訴書、判決書，像阿北起訴書就有891頁。起訴書跟判決書，就是檢察官、法官對一個案子寫的報告，包含案情、雙方主張，跟地檢署、法院的判斷。一般律師接新案，如果前面已經有起訴書、判決書，我們一定會先看這個，可以快速了解案情。但相關證據不會檢附在判決書裡面，而是在案件卷宗裡面。」

他接著說：「這裡的卷宗，就是一堆卷，像阿北那種規模的案子，卷起碼都是100、200宗，幾十箱。這些卷宗，都會編卷宗號碼，相關證據（證人證詞、物證照片）就在裡面，也會編證據編號，當然有些證物不是紙本，是被扣手機，就會放在證物庫裡面，如果重要的話，在卷裡面也會對這個手機做一個證據編號。起訴書，就是那些卷的guideline，對應到那一宗一宗卷內證據資料，比如起訴書寫阿北收了謝國樑200萬元，就會列出是哪些證據（比如：卷42第245頁至270頁邱佩琳證詞、卷42第271至275頁謝國樑二信取款憑條）可以支持這個主張。」

林智群表示，「律師、檢察官、法官開庭，其實就是在處理那幾十箱卷裡面的資料，確認『有沒有證據能力？可不可以當成本案證據？』、『這個證據（比如：邱佩琳證詞、謝國樑領200萬元的紀錄）可以證明什麼事情？』，如果被告對於證人證詞有意見，認為證人被誤導，或證人不是這個意思，也可以傳證人來作證，由檢察官、律師進行交互詰問，法官也會進行訊問。」

最後他說：「所以起訴書是一個案件的報告（地檢署的判斷），相關證據都在那幾十箱卷裡面，可能是證人給現金的證詞，可能是證人領錢的提領紀錄，那些說沒證據沒金流的，不知道他們哪來自信覺得自己比看過卷的檢察官法官專業？」

