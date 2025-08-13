為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    辦「從核說起」展覽 黃國昌：台灣民主不是賴清德說了算

    民眾黨台北市黨部在台北捷運西門町6號出口前廣場舉行「從核說起」展覽。（記者王藝菘攝）

    民眾黨台北市黨部在台北捷運西門町6號出口前廣場舉行「從核說起」展覽。（記者王藝菘攝）

    2025/08/13 17:16

    〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨台北市黨部今天起到22日在台北捷運西門町6號出口前廣場舉行「從核說起」展覽，民眾黨主席黃國昌下午出席啟動記者會說，台灣的民主，就是由人民做主，不是民進黨說了算，更不是總統賴清德說了算。民進黨過去曾以公投民主起家，如今卻在面對關鍵的核三延役議題時，用鴕鳥心態選擇完全迴避，辜負人民期待。

    2018年發起「以核養綠」公投的清華大學教授李敏指出，當年廢除「電業法」第95條，獲得近600萬名選民的支持，這代表民眾的期待是，2025年之後台灣應該繼續使用核能，但民進黨政府忽視，造成電價節節高漲、空氣品質惡化，民眾健康受到威脅。賴清德當時身為行政院長，也曾說過「核能也許是一個潔淨能源的選擇」，只是之後就沒有再有後續行動。

    李敏認為，如果2018年政府聽從公投結果，今天我們會有600億度核電，不必購買那麼多天然氣與燃煤，也不必承受燃煤電廠造成的空氣污染。核電廠事故發生機率每年僅十萬分之一，但如果不用核能，就必須依賴天然氣與燃煤，必然造成空氣污染，呼籲全體民眾在8月23日出來投票，讓核三延役公投通過，保障大家的健康。

    潔淨能源推廣協會發起人翁華志提及，無論是俄烏戰爭引發的能源安全問題，或是AI產業對穩定電力的高需求，都顯示再生能源難以獨撐大局，全世界都已經開始重新擁抱核能，台灣不能繼續原地踏步。

    民眾黨主席黃國昌說，舉辦「從核說起」展覽的目的，是呼籲全民在8月23日踴躍出門投票，重大政策應交由人民共同決定，這才是健康民主社會該有的樣貌。這場公投不只是能源選項的選擇，更是世代正義與台灣永續發展的關鍵考驗。

    民眾黨祕書長周榆修補充，本次展覽還包含核能的小學堂、專家的開講、反核的闢謠，還有直球對決，各式各樣的形式就是希望透過展覽引導民眾，深入認識台灣日益嚴峻的能源危機與核能政策所面臨的關鍵議題。

