賴清德喊「核三重啟公投一起投不同意」 黃國昌批：邏輯錯亂

2025/08/13 17:07

〔記者林哲遠／台北報導〕核三重啟公投即將於8月23日投票，兼任民進黨主席的總統賴清德今天在中常會重申，基於核安無虞、核廢有解以及社會共識3原則，面對核電議題，安全是台灣社會最大共識，安全是科學問題，不是公投能夠解決，他喊話，「823公投我會去投票，我們一起投下『不同意』票」。對此，民眾黨主席黃國昌反批，賴清德邏輯錯亂、數典忘祖。

黃國昌發文說，今天，賴清德總統在民進黨中常會針對核三延役公投先說「安全是科學問題，不是公投能夠解決」，又說自己823會去投不同意票，邏輯錯亂到無以復加，如果不是公投能夠解決，那賴清德是去投心酸的嗎？

請繼續往下閱讀...

「賴清德可能忘了，自己曾參加的『核四公投 第三次千里苦行』」，黃國昌說，其行動宗旨是核四興建與否應舉行公民投票，讓人民有權決定攸關台灣能源政策的重要議題，而823核三延役公投正是攸關台灣未來能源政策方向的重要議題，當然要交由全民來決定。

黃國昌批評，正是因為賴清德政府不負責任的能源政策，供電不穩對民生及產業造成重大衝擊，讓台灣瀕臨危機邊緣，所以才需要訴諸公投，讓人民直接決定。無論同意或不同意，台灣人民都應該自己當家作主來決定，而不是賴清德說了就算，賴清德肖想獨裁到連民進黨的公投神主牌都可以拋棄？823請一起站出來，核三延役投同意，為台灣爭口氣。

