為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    賴清德喊「核三重啟公投一起投不同意」 黃國昌批：邏輯錯亂

    民眾黨主席黃國昌出席「從核說起」啟動記者會。（記者王藝菘攝）

    民眾黨主席黃國昌出席「從核說起」啟動記者會。（記者王藝菘攝）

    2025/08/13 17:07

    〔記者林哲遠／台北報導〕核三重啟公投即將於8月23日投票，兼任民進黨主席的總統賴清德今天在中常會重申，基於核安無虞、核廢有解以及社會共識3原則，面對核電議題，安全是台灣社會最大共識，安全是科學問題，不是公投能夠解決，他喊話，「823公投我會去投票，我們一起投下『不同意』票」。對此，民眾黨主席黃國昌反批，賴清德邏輯錯亂、數典忘祖。

    黃國昌發文說，今天，賴清德總統在民進黨中常會針對核三延役公投先說「安全是科學問題，不是公投能夠解決」，又說自己823會去投不同意票，邏輯錯亂到無以復加，如果不是公投能夠解決，那賴清德是去投心酸的嗎？

    「賴清德可能忘了，自己曾參加的『核四公投 第三次千里苦行』」，黃國昌說，其行動宗旨是核四興建與否應舉行公民投票，讓人民有權決定攸關台灣能源政策的重要議題，而823核三延役公投正是攸關台灣未來能源政策方向的重要議題，當然要交由全民來決定。

    黃國昌批評，正是因為賴清德政府不負責任的能源政策，供電不穩對民生及產業造成重大衝擊，讓台灣瀕臨危機邊緣，所以才需要訴諸公投，讓人民直接決定。無論同意或不同意，台灣人民都應該自己當家作主來決定，而不是賴清德說了就算，賴清德肖想獨裁到連民進黨的公投神主牌都可以拋棄？823請一起站出來，核三延役投同意，為台灣爭口氣。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播