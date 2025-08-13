為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    批楊瓊瓔親中、刪民生預算 罷團領銜人：823投同意罷免「希望無瓊」

    三罷團「希望無瓊」領銜人紀崑江呼籲大家投票同意罷免。（記者張軒哲攝）

    三罷團「希望無瓊」領銜人紀崑江呼籲大家投票同意罷免。（記者張軒哲攝）

    2025/08/13 16:59

    〔記者張軒哲／台中報導〕台中市第2、3、8選區立委罷免8月23日就要投票，台中市選委會安排被罷免的立委江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒及3個罷團領銜人今（13）日在群健有線電視公司舉行公辦電視罷免說明會，中三罷團「希望無瓊」領銜人紀崑江痛批楊瓊瓔在立院表現荒腔走板，與藍營立委刪減許多重要經費。

    紀崑江說，楊瓊瓔在國會刪減包括育兒津貼、租屋補助等，影響民生與未來產業政策，例如刪除農發基金9千萬，近期楊瓊瓔屢次在臉書張貼會勘農損照片，卻刪除農民救命錢，她還張貼會勘山區土石流照片，真的是很不自然，與宣傳的拚經濟口號背道而馳。

    他說，楊瓊瓔參與親中法案，引進國安破口，例如包括中國學生名額上限，大開後門，讓中國學生大量湧入，未來還可在台灣申請停留工作，影響台灣民眾就業機會，楊瓊瓔選擇逃避跟抹黑，以傲慢態度逃避民意監督，罔顧選民，從未正面面對選民質疑，反而以烏賊戰逃避，進一步將支持罷免選民貼上標籤，當民意代表失去民心，人民自有權利發動罷免。

    紀崑江說，自己愛台中、愛台灣。罷免不是報復，因為愛所以挺身而出挺罷免，八二三出來投同意罷免，潭子、大雅、神岡、后里「希望無瓊」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播