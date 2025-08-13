批楊瓊瓔親中、刪民生預算 罷團領銜人：823投同意罷免「希望無瓊」

三罷團「希望無瓊」領銜人紀崑江呼籲大家投票同意罷免。（記者張軒哲攝）

2025/08/13 16:59

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市第2、3、8選區立委罷免8月23日就要投票，台中市選委會安排被罷免的立委江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒及3個罷團領銜人今（13）日在群健有線電視公司舉行公辦電視罷免說明會，中三罷團「希望無瓊」領銜人紀崑江痛批楊瓊瓔在立院表現荒腔走板，與藍營立委刪減許多重要經費。

紀崑江說，楊瓊瓔在國會刪減包括育兒津貼、租屋補助等，影響民生與未來產業政策，例如刪除農發基金9千萬，近期楊瓊瓔屢次在臉書張貼會勘農損照片，卻刪除農民救命錢，她還張貼會勘山區土石流照片，真的是很不自然，與宣傳的拚經濟口號背道而馳。

他說，楊瓊瓔參與親中法案，引進國安破口，例如包括中國學生名額上限，大開後門，讓中國學生大量湧入，未來還可在台灣申請停留工作，影響台灣民眾就業機會，楊瓊瓔選擇逃避跟抹黑，以傲慢態度逃避民意監督，罔顧選民，從未正面面對選民質疑，反而以烏賊戰逃避，進一步將支持罷免選民貼上標籤，當民意代表失去民心，人民自有權利發動罷免。

紀崑江說，自己愛台中、愛台灣。罷免不是報復，因為愛所以挺身而出挺罷免，八二三出來投同意罷免，潭子、大雅、神岡、后里「希望無瓊」。

