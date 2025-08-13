游顥反罷累到血尿急診 罷團籲志工防淋雨掛病號

國民黨南投立委游顥，因反罷過於勞累，出現血尿掛急診，經在醫院休養已平安出院。（取自游顥臉書）

2025/08/13 16:59

〔記者劉濱銓／南投報導〕國民黨南投立委游顥，面臨8月23日罷免投票，近期忙著反罷宣講，惟昨（12日）晚因過度勞累出現血尿而掛急診就醫，所幸休養後已出院；「去游除垢」罷團對此表示，希望游早日康復，並呼籲罷免志工，最近下雨在路口舉牌時，應避免淋濕，並及時更換衣物，以免感冒掛病號。

游顥辦公室執行長蔡宜助表示，游顥最近忙著反罷街掃、宣講，因過度操勞，加上水分補充不夠，才會出現血尿掛急診，經在醫院休養後，今已平安出院，休養幾天就會與鄉親見面，團隊也會提醒他需適度休息、多喝水，一起挺過此次罷免挑戰。

請繼續往下閱讀...

「去游除垢」罷團說，罷免運動是場持久戰，他們都有提醒志工要照顧好身體，切勿太過勞累，尤其最近午後都會下雨，若在路口舉牌就要避免淋雨，或是結束後趕緊換上乾燥保暖衣物，以免感冒，一切以志工的安全健康為優先。

國民黨南投立委游顥，因反罷過於勞累出現血尿掛急診，「去游除垢」罷團則呼籲志工應避免勞累，在戶外舉牌也要避免淋雨，以免感冒。（「去游除垢」罷團提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法