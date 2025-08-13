為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    恢復退役上校以上子女教育補助 退輔會預告發給辦法

    立法院6月修法恢復退役上校階以上子女教育補助，退輔會7日至14日預告相關發給辦法草案。圖為「114年軍人節敬軍記者會」活動情形。（資料照）

    立法院6月修法恢復退役上校階以上子女教育補助，退輔會7日至14日預告相關發給辦法草案。圖為「114年軍人節敬軍記者會」活動情形。（資料照）

    2025/08/13 16:31

    〔記者方瑋立／台北報導〕立法院6月三讀修正「國軍退除役官兵輔導條例」，恢復退役上校階以上子女教育補助。國軍退除役官兵輔導委員會7日至14日預告「國軍退除役官兵支領退休俸贍養金及生活補助費人員子女教育補助費發給辦法」草案，完備施行依據。

    行政院人事行政總處2017年7月表示，退休軍公教子女教育補助自同年8月1日起，公教人員須月退金低於新台幣2萬5千元，軍人則限中校以下退伍者始可請領。退輔會長期爭取恢復退役上校階以上補助，今年6月10日立院三讀通過，增訂第27條之2，明定退除役官兵符合支領退休俸、贍養金及生活補助費資格者，其子女教育補助費由退輔會會同教育部訂定，並由總統賴清德於6月27日公布。

    退輔會7日預告的草案指出，此為退輔會重點政策，涉及退除役官兵切身權益且具急迫性，預告期縮短為7日，意見須於14日前提出。辦法規定，申請者須為支領退休俸、贍養金或生活補助費的退除役官兵，其子女需在台灣地區居住並就讀。補助金額由退輔會公告，若實際繳交學雜費低於公告額，則依實際金額補助。

    另規定，若申請人或其子女不符合資格，例如未在台灣居住或就讀、就讀無學籍學校、補習班或函授課程、為私校選讀生、就讀無特定修業年限學校、已依「軍公教遺族優待條例」享公費或減免、已領取其他政府助學性質獎助，或因轉學、留級、重考等重複就讀，及已婚、有職業且所得超過最低工資者，皆不予補助。此辦法自8月1日起施行。

