強化偵審知能 海巡結合產官學研討打造海纜防衛系統

海巡署攜手國內外產官學界，共同打造韌性海纜防衛系統。（海巡署提供）

2025/08/13 16:34

〔記者洪臣宏／高雄報導〕近年屢傳中資背景權宜輪拖斷海底電纜事件，構成國安威脅，為提高海底電纜防護韌性與執法偵辦知能，海巡署今（13）日結合法務部最高檢察署及經濟刑法學會，首次舉辦「強化海底電纜偵審知能暨國安研討會」，打造韌性的海纜防衛系統。

海委會副主委張忠龍致詞時指出，近年來從波羅的海海纜異常到台馬海纜遭斷，疑似蓄意破壞的案例頻傳，台灣對資訊命脈的安全作為，迅速受到國際高度關注；他說，一次次的海底電纜遭蓄意破壞事件，清楚傳達1個重要訊息，海底電纜的議題已被提升到攸關國家安全與全球穩定的戰略高度，因此，每一條海面下的電纜，都是我國防衛韌性與治理能力的延伸。

檢察總長邢泰釗強調，跨部會合作是提升我國海底電纜維運安全的關鍵，唯有不斷提升海纜偵審知能，才能真正落實我國數位生命線的堅韌安全。

海委會表示，有感海巡海上執法勤務、偵辦追蹤疑似破壞海纜案件時，面臨現實上諸多挑戰，期許透過本次研討會，展開與檢察機關、各主管機關、電資通訊產業及學界等夥伴的協作平台，建立即時、有效的聯繫應處管道。

海委會說，海底電纜的安全已從過去單純的基礎設施，提升至國家乃至區域安全的高敏感領域，而引發全球疑慮的「影子艦隊」可能存在，必須防範其恐透過「灰色地帶」手段蓄意破壞，試圖在全球通訊網絡孤立我國。

除法務部政務次長徐錫祥、邢泰釗、廉政署署長馮成等人出席，另有多名監察院、檢察機關、產官學界專家與會。

海巡署將破壞我海底電纜的「宏泰58號貨輪」帶回台灣。（海巡署提供）

「宏泰58號貨輪」遭海巡署人員查扣。（海巡署提供）

