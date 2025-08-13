國合會與美國糧食濟貧組織合作 半年在友邦瓜地馬拉義診百場

國合會駐瓜地馬拉技術團與美國糧食濟貧組織（FFTP）合作，自今年2月起於我國中美洲友邦瓜地馬拉推動「健康覆蓋計畫」。（國合會提供）

2025/08/13 16:21

〔記者黃靖媗／台北報導〕國合會駐瓜地馬拉技術團與美國糧食濟貧組織（FFTP）合作，自今年2月起於我國中美洲友邦瓜地馬拉推動「健康覆蓋計畫」，擇定Guatemala、Chimaltenango及Sacatepéquez三省的偏鄉地區為服務範圍，建立居民就醫習慣與信任，半年來已完成上百場義診，累計近7000人次婦女與孩童受惠，涵蓋婦產科、兒科、牙科及一般診療等服務。

國合會指出，計畫以「定點巡診、穩定覆蓋」為核心策略，進入醫療可近性最低的社區，像是技術團7月23日在Sacatepéquez省Jocotenango市辦理義診，鄰近的知名觀光城市安地瓜（Antigua）周邊山區嚴重缺乏醫療資源，村民徒步走過崎嶇的山路，單程須花超過2小時才能抵達義診站，如果遇雨季更是泥濘難行，可見平日就醫之困難，也凸顯巡迴義診的急迫性。

國合會副秘書長謝佩芬表示，國合會技術團除提供即時醫療服務外，也與瓜地馬拉衛生部、台大醫院共同推動「瓜地馬拉運用醫療科技提升孕產婦保健功能計畫」，發放媽媽手冊，藉由引進衛教工具，提升瓜地馬拉婦女的健康識別能力，也讓她們有能力參與自身與嬰幼兒照護的決策，從被動接受照顧轉為主動參與健康管理，正是婦女賦權不可或缺的一環。

謝佩芬進一步提到，未來國合會技術團將結合定點巡診與衛教，透過更多元的教育工具深化孕產婦健康識別能力，協助友邦提升偏鄉地區的婦幼健康。

