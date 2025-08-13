核三重啟公投823登場 賴清德：我會去投票！一起投不同意！

兼任民進黨主席的總統賴清德今天在中常會表示，「823公投我會去投票，我們一起投下『不同意』票」。（民進黨提供）

2025/08/13 16:06

〔記者陳昀／台北報導〕核三重啟公投將於823投票，兼任民進黨主席的總統賴清德今天在中常會重申，程序上有「兩個必須」，政府將秉持「三個原則」謹慎以對，同時表態，「823公投我會去投票，我們一起投下『不同意』票」。

賴清德表示，近來黨內同志、民進黨支持者以及社會大眾關心823公投的議題，今年520時，他曾經說過，核管法修法通過後，面對核電廠是否重啟的議題，程序上有「兩個必須」，而政府會秉持「三個原則」，審慎以對。

請繼續往下閱讀...

賴說，第一個必須是，核安會必須依法訂定安全審查程序辦法。而在8月1號，核安會也已經預告了相關辦法的修正草案，預告期間到9月30號截止，廣徵社會各界的意見後，再完成辦法的修訂。

接著，第二個必須是，台電必須依照核安會訂定的辦法，進行自主安全檢查，評估有無重啟的安全條件、重啟的期程與成本。在上週的政見發表會上，台電曾文生董事長也明確表達，核管法子法正式公告後，台電會啟動自我安全檢查程序。

賴清德重申，政府一貫的立場是，基於「核安無虞」、「核廢有解」，以及「社會共識」三個原則，負責任地面對核電議題。面對核電議題，安全是台灣社會最大共識，我們都知道安全是科學問題，不是公投能夠解決。

賴清德強調，在還沒經過安全檢驗程序， 讓人民充分瞭解風險與成本資訊前，就進行核三重啟的公投，這樣的公投，根本無法確認人民願意承擔多少風險來重啟核三，「所以，823公投我會去投票，我們一起投下不同意票。謝謝大家。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法