陳佩琪嗆若有收錢就要輕生 吳思瑤：希望大家都平安健康

2025/08/13 16:50

〔記者謝君臨／台北報導〕民眾黨前主席柯文哲涉京華城案被羈押禁見，柯妻陳佩琪昨晚突發文痛批，直接判柯死刑就好，請在她面前將柯槍斃，自己會把柯屍體掛在北院；她更稱若自己有拿任何一毛錢，她就和大家相約在法院頂樓跳樓。對此，立法院民進黨團幹事長吳思瑤表示，希望大家都能夠平平安安、健健康康的。

吳思瑤今接受媒體聯訪時，針對陳佩琪發文進行回應。她說，任何司法案件在偵查過程當中，當事人家屬必然承受了相當的心理壓力，所以對於陳佩琪的發言，希望大家都能夠有更多的體諒和同理。

吳思瑤也說，柯文哲有非常精良、強盛的律師團，所以任何為柯前市長伸張正義或進行平反，必然可以透過他強大的律師群去做司法上的主張。因此，任何犯罪嫌疑人在法律的範圍內合理伸張、捍衛自己的清白，都應當給予支持，那對於家屬的心理壓力，也都相對的能夠同理和理解，希望大家都能平安健康。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

