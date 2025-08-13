「粉底液風波」性平部遭點名下台 賴清德：「沒有誰辭職」的問題

民進黨13日舉行中常會，發言人韓瑩會後轉述黨主席賴清德裁示相關內容。（記者廖振輝攝）

2025/08/13 15:45

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨立委王義川日前調侃台中市長盧秀燕「完妝勘災」惹議，民進黨性平部公開發文譴責厭女、「自己的小孩自己教」，遭質疑未審先判、黨內互打，也有支持者點名要性平部主任李晏榕下台；對此，民進黨主席賴清德今天表示，黨內的對話與論辯，沒有誰辭職與否的問題，但希望黨內同志秉持三個原則，「不要忘記，我們都是兄弟姐妹」。

王義川日前質疑盧秀燕勘災時完妝上陣是在作秀，一度脫口稱2400元粉底液不知道是在貴什麼，民進黨性平部公開發文譴責稱「我們不要厭女的台派」，遭質疑未經調查程序就扣帽子，隨後也有支持者質疑李晏榕「厭男」不適任。中常委陳茂松今天也在中常會發難，質疑性平部程序不當，並與支持性平部的立委王世堅先後發表不同意見，賴也隨後發表裁示。

賴清德表示，民進黨是民主的政黨，民主的政黨自然有多元的聲音，黨內的同志就議題、價值論辯，這是民進黨的日常，是民進黨的DNA，也是民進黨的價值所在。因此，民進黨一路走來，都能在論辯的過程增進彼此的了解，互相學習彼此良善的觀點，從而進步向前。

賴清德指出，「既然是黨內的對話與論辯，就沒有沒有誰辭職與否的問題」，但是，他希望，黨內的同志們在論辯的過程中，仍然可以秉持三個原則：第一，面對面的溝通，不隔空喊話；第二，理性的對話；第三、堅持我們的理念，但理念是互相說服，不是零和競爭。

賴清德表示，從黨外到創黨，我們的前輩是多麼艱辛，才推開台灣民主的大門，我們經歷過多少起起伏伏、風風雨雨，才有今天的民主進步黨。各位同志，我們都是民進黨這個大家庭的一份子，大家雖然難免意見不同，但不要忘記，我們都是兄弟姐妹。

賴清德強調，政治工作的使命，是能聚集共同理念的人，凝聚更多的共識，把願景推廣給更多的人。民進黨是一個「民主」、「進步」的政黨，我們對民主理念的堅持，對進步價值的追求，不曾停歇腳步，請全體黨公職互相提醒、彼此勉勵，在追求民主、進步的道路上，民進黨會持續努力。

