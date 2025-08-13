下架不適任藍委林思銘 綠營陸空並進助攻「撕除惡銘」

「撕除惡銘」罷團在竹北和竹東的重要路口的電視牆廣告託播，宣傳罷免林思銘的理由。（記者廖雪茹攝）

2025/08/13 16:10

〔記者廖雪茹／新竹報導〕823罷免投票倒數10天，民進黨多名立委和議員透過錄音宣傳，助攻國民黨新竹縣立委第二選區林思銘的罷免行動，立委陳秀寳、王正旭今天也由新竹縣議員和民代陪同，手舉「罷免投同意，反共更有力」看板，在竹北和竹東等路口快閃街講，號召新竹鄉親展現公民監督的意志，823同意罷免林思銘，下架不適任立委。

「孩子的安全需要守護，他卻反對！」「林思銘委員反對『托嬰監管雲』，新竹家長怎麼安心？」「撕除惡銘」罷團近日在竹北和竹東的重要路口的電視牆廣告託播，宣傳罷免林思銘的理由。

民進黨立委王義川、沈伯洋、范雲及台北市議員苗博雅應罷團邀請錄音宣講「823請您勇敢站出來，守護新竹，守住台灣的民主未來」等。「我相信政治應該心存善念、盡力而為，但是現在的立法院，密會中共、鎖門黑箱、強行表決，砍光政府行政經費卻說這就是監督，我真的會害怕這是善念嗎？」罷免志工的宣講錄音也透過多元管道播放。

民進黨新竹縣黨部主委鄭朝方說，這次公民團體發起的罷免行動，民進黨給予全力支持。雖然罷團志工多為政治素人，但他們發揮最大能量，用心製作錄音宣講、街頭廣告、電視牆等，黨部也協助包括宣傳、後製及託播等，多管齊下，希望讓更多民眾了解、認同公民行動的信念，支持罷免。

民進黨立委陳秀寳（右2）今天由新竹縣議員歐陽霆和竹北市民代邵啟月、曾玉菱等陪同，手舉「罷免投同意，反共更有力」看板，支援罷團在竹北路口快閃街講。（記者廖雪茹攝）

