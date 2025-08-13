盧不選黨魁朱續任？國民黨：朱立倫期待順利放心交棒

台中市長盧秀燕傳出確定不會參選國民黨主席，媒體關切現任黨主席朱立倫是否可能續任，對此，國民黨發言人楊智伃今（13）日受訪回應，朱立倫的態度就是期待順利交棒、放心交棒。圖為朱立倫主持中常會並發表談話。（記者田裕華攝）

2025/08/13 15:41

〔記者施曉光／台北報導〕台中市長盧秀燕傳出確定不會參選國民黨主席，媒體關切現任黨主席朱立倫是否可能續任，對此，國民黨發言人楊智伃今（13）日受訪回應，朱立倫的態度就是期待順利交棒、放心交棒，這也是一直以來的態度，國民黨中央期待有更多的黨內同志一起承擔黨務責任，也期待順利、放心交棒。

對於媒體提有傳聞朱立倫最近感慨，在大罷免中為黨盡心盡力，卻未獲得黨內一點肯定與掌聲，因此決心要交棒，楊智伃則說，相信朱立倫為黨的付出與承擔，大家都看在眼裡，726、823投票全黨都應該團結一致，而不是砲口向內，大家一起幫助立委渡過這次大罷免難關，讓外界看到國民黨新的品牌形象，讓國民黨重返執政。

至於有藍營地方人士擔心如果盧、朱2人都不參選，就會讓孫文學校總校長張亞中順利當選黨主席、並將衝擊黨務，楊智伃沒有正面回應，只說朱立倫一直以來的態度就是順利交棒、放心交棒，而且許多黨內同志都有意願表態，黨中央歡迎大家一起承擔黨務。

針對支持盧秀燕的前國民黨副主席李乾龍建議，盧秀燕未來擔任主席，可以多設副主席，國民黨發言人鄧凱勛回應，承擔國民黨黨務是每一位黨員共同的責任，國民黨不需要再多增加什麼職務或歷練，才可以承擔黨務，而是大家共同一起在艱困時團結一致，砲口對外，他強調，目前國民黨籌措柴米油鹽醬醋茶都非常辛苦，相信李乾龍會了解。

此外，民眾黨主席黃國昌最近表態參選新北市長，外界解讀黃國昌藉此想要換取國民黨在其他縣市的合作，國民黨文傳會主委林寬裕表示，不只是新北市，在全國各地國民黨都有優秀的從政同志在布局，爭取為民服務機會，他認為現在談論縣市長選舉有一點為之過早，而且還存在非常多的變數，藍、白合作受各界期待，國民黨也會充分回應，至於誰是最強的候選人，時間到了人選自然就會浮現。

至於前國民黨發言人蕭敬嚴近日遭停權3年處分，外界質疑不符比例原則，林寬裕回應，黨紀處分都是由縣市黨部先行處理，然後再送中央黨部核備，如果有特定黨員對於黨紀處分有不同意見，可以依照相關規定提出申訴，國民黨會做慎重處理。

