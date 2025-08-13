為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    盧不選黨魁朱續任？國民黨：朱立倫期待順利放心交棒

    台中市長盧秀燕傳出確定不會參選國民黨主席，媒體關切現任黨主席朱立倫是否可能續任，對此，國民黨發言人楊智伃今（13）日受訪回應，朱立倫的態度就是期待順利交棒、放心交棒。圖為朱立倫主持中常會並發表談話。（記者田裕華攝）

    台中市長盧秀燕傳出確定不會參選國民黨主席，媒體關切現任黨主席朱立倫是否可能續任，對此，國民黨發言人楊智伃今（13）日受訪回應，朱立倫的態度就是期待順利交棒、放心交棒。圖為朱立倫主持中常會並發表談話。（記者田裕華攝）

    2025/08/13 15:41

    〔記者施曉光／台北報導〕台中市長盧秀燕傳出確定不會參選國民黨主席，媒體關切現任黨主席朱立倫是否可能續任，對此，國民黨發言人楊智伃今（13）日受訪回應，朱立倫的態度就是期待順利交棒、放心交棒，這也是一直以來的態度，國民黨中央期待有更多的黨內同志一起承擔黨務責任，也期待順利、放心交棒。

    對於媒體提有傳聞朱立倫最近感慨，在大罷免中為黨盡心盡力，卻未獲得黨內一點肯定與掌聲，因此決心要交棒，楊智伃則說，相信朱立倫為黨的付出與承擔，大家都看在眼裡，726、823投票全黨都應該團結一致，而不是砲口向內，大家一起幫助立委渡過這次大罷免難關，讓外界看到國民黨新的品牌形象，讓國民黨重返執政。

    至於有藍營地方人士擔心如果盧、朱2人都不參選，就會讓孫文學校總校長張亞中順利當選黨主席、並將衝擊黨務，楊智伃沒有正面回應，只說朱立倫一直以來的態度就是順利交棒、放心交棒，而且許多黨內同志都有意願表態，黨中央歡迎大家一起承擔黨務。

    針對支持盧秀燕的前國民黨副主席李乾龍建議，盧秀燕未來擔任主席，可以多設副主席，國民黨發言人鄧凱勛回應，承擔國民黨黨務是每一位黨員共同的責任，國民黨不需要再多增加什麼職務或歷練，才可以承擔黨務，而是大家共同一起在艱困時團結一致，砲口對外，他強調，目前國民黨籌措柴米油鹽醬醋茶都非常辛苦，相信李乾龍會了解。

    此外，民眾黨主席黃國昌最近表態參選新北市長，外界解讀黃國昌藉此想要換取國民黨在其他縣市的合作，國民黨文傳會主委林寬裕表示，不只是新北市，在全國各地國民黨都有優秀的從政同志在布局，爭取為民服務機會，他認為現在談論縣市長選舉有一點為之過早，而且還存在非常多的變數，藍、白合作受各界期待，國民黨也會充分回應，至於誰是最強的候選人，時間到了人選自然就會浮現。

    至於前國民黨發言人蕭敬嚴近日遭停權3年處分，外界質疑不符比例原則，林寬裕回應，黨紀處分都是由縣市黨部先行處理，然後再送中央黨部核備，如果有特定黨員對於黨紀處分有不同意見，可以依照相關規定提出申訴，國民黨會做慎重處理。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播