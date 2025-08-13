王義川「粉底液說」延燒 陳茂松爆氣追罵王世堅

民進黨立委王義川「粉底液說」延燒，民進黨13日舉行中常會，民進黨立委王世堅會後快步離去，中常委陳茂松（左）在後追罵王世堅。（記者廖振輝攝）

2025/08/13 15:37

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨立委王義川日前評論台中市長盧秀燕「完妝勘災」，民進黨性平部公開發文譴責厭女、「自己的小孩自己教」，遭質疑未審先判。民進黨中常委陳茂松今在中常會上反映，此事在內部程序有問題，被中常委王世堅反駁「大家都可以批評，否則等著衰亡」，會後步出大樓，陳爆氣追罵王：「現在是怎樣？這麼會講你來講啊！」

王義川日前質疑盧秀燕勘災時完妝上陣是在作秀，一度脫口稱2400元粉底液不知道是在貴什麼，引發藍白砲轟，民進黨性平部公開發文譴責，並稱「我們不要厭女的台派」。緊接著，民進黨發言人卓冠廷質疑，性平部未經完整程序調查、給王義川說明機會就發文譴責扣帽子，這種未審先判的態度令黨公職心寒，他絕不支持這種毫無高度和專業的切割；部分支持者也對性平部發文表達不滿。

據轉述，陳茂松在中常會的臨時動議率先發難，為王義川打抱不平，質疑性平部程序不正當，但王世堅表達不同意見，他認為，性平部的發文沒有錯，性平本來就是民進黨追求的價值，該怎樣就怎樣，「否則民進黨等著衰敗」，隨後黨主席賴清德也對此做出裁示，過程不到5分鐘。

王世堅與陳茂松在中常會後先後步出民進黨大樓，陳在王身後不滿追罵「現在是怎樣？只有你最聰明？你比較會講？你先來講啊！」對於陳的不滿，王並未回應，也不接受媒體訪問，直接驅車離開。

面對媒體詢問，陳茂松指出，王義川評論粉底液的事情，盧秀燕都還沒講話，民進黨內就砍成這樣，這樣不是很好，應該看一下完整脈絡，不能斷章取義，性平部到底是對黨內還是對全社會，外面講民進黨的那麼多，詹江村、館長講那麼多髒話，是不是都有性平問題？性平部從來都不講，王義川一句消遣的話，你自己人先砍。

陳茂松不滿地說，王義川四處征戰，上節目一天講幾個鐘頭，一句小小偏差就被自己人打，性平部主任李晏榕說「自己的小孩自己教」，是覺得自己很大？從黨的組織，王義川還是李晏榕的上司，程序上卻連開會都沒有，直接對外發文，講得好像自己是仙姑，這樣對嗎？

陳茂松說，他和李晏榕沒什麼糾葛、派系問題，但他認為民進黨內不該這樣殺，王義川在外面征戰，黨內還嫌他姿勢醜、拿刀相殺，黨內多元聲音，但也要有程序、內部討論，如果覺得王的發言不太妥當，至少找他來說明，什麼都沒有就對外發布，程序真的有問題。

民進黨13日舉行中常會，民進黨立委王世堅會後快步離去，中常委陳茂松在後追罵王世堅，並接受媒體訪問。（記者廖振輝攝）

