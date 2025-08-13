為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    被點名換將 衛福部長邱泰源：把工作做好「其他不是我考慮的」

    衛福部長邱泰源今（13日）強調，自己與衛福部團隊的重點是把醫療衛生、社會福利等工作做好，「其他都不是自己所考慮的」。（記者邱芷柔攝）

    衛福部長邱泰源今（13日）強調，自己與衛福部團隊的重點是把醫療衛生、社會福利等工作做好，「其他都不是自己所考慮的」。（記者邱芷柔攝）

    2025/08/13 15:23

    〔記者邱芷柔／台北報導〕美國關稅談判、726罷免挫敗等爭議衝擊政府施政，內閣改組傳言不斷，行政院長卓榮泰也鬆口，必要時會對重要人事做應該有的處理。被外界點名換將的衛福部長邱泰源今（13日）回應，強調自己與衛福部團隊的重點是把醫療衛生、社會福利等工作做好，「其他都不是自己所考慮的」。

    邱泰源今天出席癌症希望基金會舉辦的「精準啟動肺癌早篩早治新紀元」記者會，會前接受媒體聯訪時，對於被點名可能在內閣改組中換將，他表示，國家發展最重要的是把手上的工作做好，這是行政團隊每一位成員都應該重視並優先考慮的事，「其他都不是我們自己所考慮的」。

    他強調，衛福部的責任除了改善醫療衛生、落實防疫，也要把社會福利工作做到位，並持續推動「健康台灣」願景中的11項重點任務，特別感謝衛福部團隊日以繼夜的努力，以及總統的指導和行政院長帶領下的跨部會合作，讓政府能持續為人民提供更周全的照顧，「我們會繼續努力」。

    外界解讀，邱泰源被列入內閣「危險名單」與多次失言有關。媒體也追問日前談少子化時邱提到「可多辦聯誼」，遭批「劃錯重點」。對此邱泰源今也解釋，當時是在說明完四大策略後，順帶提到在高度職場化的環境下，需要更多互動機會，最近正好舉辦「六師」聯誼會（律師、醫師、中醫師、牙醫師、建築師、會計師），這是固定舉行的聚會，不僅討論政策，也推動捐血等公益活動，因此才以此為例。

    邱泰源強調，少子化是國家重大議題，需整體性思考與專家建議，並納入制度面檢討，例如鼓勵男性多參與照顧、改變家庭價值觀等，「好的意見一定會採納改善，這是大家必須共同努力的問題」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播