被點名換將 衛福部長邱泰源：把工作做好「其他不是我考慮的」

衛福部長邱泰源今（13日）強調，自己與衛福部團隊的重點是把醫療衛生、社會福利等工作做好，「其他都不是自己所考慮的」。（記者邱芷柔攝）

2025/08/13 15:23

〔記者邱芷柔／台北報導〕美國關稅談判、726罷免挫敗等爭議衝擊政府施政，內閣改組傳言不斷，行政院長卓榮泰也鬆口，必要時會對重要人事做應該有的處理。被外界點名換將的衛福部長邱泰源今（13日）回應，強調自己與衛福部團隊的重點是把醫療衛生、社會福利等工作做好，「其他都不是自己所考慮的」。

邱泰源今天出席癌症希望基金會舉辦的「精準啟動肺癌早篩早治新紀元」記者會，會前接受媒體聯訪時，對於被點名可能在內閣改組中換將，他表示，國家發展最重要的是把手上的工作做好，這是行政團隊每一位成員都應該重視並優先考慮的事，「其他都不是我們自己所考慮的」。

他強調，衛福部的責任除了改善醫療衛生、落實防疫，也要把社會福利工作做到位，並持續推動「健康台灣」願景中的11項重點任務，特別感謝衛福部團隊日以繼夜的努力，以及總統的指導和行政院長帶領下的跨部會合作，讓政府能持續為人民提供更周全的照顧，「我們會繼續努力」。

外界解讀，邱泰源被列入內閣「危險名單」與多次失言有關。媒體也追問日前談少子化時邱提到「可多辦聯誼」，遭批「劃錯重點」。對此邱泰源今也解釋，當時是在說明完四大策略後，順帶提到在高度職場化的環境下，需要更多互動機會，最近正好舉辦「六師」聯誼會（律師、醫師、中醫師、牙醫師、建築師、會計師），這是固定舉行的聚會，不僅討論政策，也推動捐血等公益活動，因此才以此為例。

邱泰源強調，少子化是國家重大議題，需整體性思考與專家建議，並納入制度面檢討，例如鼓勵男性多參與照顧、改變家庭價值觀等，「好的意見一定會採納改善，這是大家必須共同努力的問題」。

