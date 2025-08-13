為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    黃國昌挨批「核三公投辯論」造謠 民眾黨反嗆：民進黨貼標籤

    民眾黨發言人吳怡萱。（資料照）

    2025/08/13 15:35

    〔記者林哲遠／台北報導〕針對民眾黨主席黃國昌今出席核三重啟公投第4場意見發表會論述，民進黨發言人吳崢直言，此案本質上就是一場虛假的政治公投，政策可以討論，但核電議題不應訴諸貼標籤式的論述與散布謠言，核能安全應由科學決定，而非公投。民眾黨嚴厲譴責並痛批，從公投起家的民進黨，竟如此不負責地惡意對本次公投貼標籤。

    「民進黨才是背棄初衷，破壞台灣民主發展，更顯示了民進黨不敢面對公投真相！」民眾黨發言人吳怡萱批評，從吳崢的發言就可以顯示，民進黨完全誤解本次公投的其中一個目的是為了要幫執政黨解決問題。一個不願意面對「科學數據」的民進黨，用意識形態來綁架台灣的能源危機，很難想像吳崢講出「安全是科學問題」這句話時，都不覺得汗顏嗎？

    吳怡萱說，如果民進黨執政近9年，願意放下意識形態，真正用科學、理性、務實的態度面對核能，何需在野黨幫忙修「核管法」，替政府解套？又何需要台灣民眾黨發起公投，讓台灣人民以更直接民主的方式，督促執政者聽見「民意」。

    吳強調補充，民進黨才是把非核家園當成「迷信與狂熱」，讓關乎國力、電力、算力的能源議題，拖下去一起陪葬。

