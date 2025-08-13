黃國昌公投聯訪改會後因「擋道李進勇」？中選會：純屬誤會

中選會今天在台視舉辦第4場核三重啟公投電視發表會，正方代表為民眾黨主席黃國昌（右），反方代表是20歲的首投族吳亞昕（左）。（中選會提供）

2025/08/13 15:44

〔記者李文馨／台北報導〕核三重啟公投將於本月23日舉行投開票，中選會今天在台視舉辦第4場電視發表會，正方代表為民眾黨主席黃國昌，反方代表是20歲的首投族吳亞昕。媒體報導，黃國昌調整媒體聯訪時間，是因為會前受訪會擋到主委李進勇；中選會回應，純屬誤會，並強調未規定正反方代表人媒體聯訪時間。

核三重啟公投案的公投主文為：「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」中選會在投票前舉辦5場發表會，第4場今天登場，由中選會委員吳容輝擔任主持人，正反方代表分別為民眾黨主席黃國昌、剛滿20歲的青年吳亞昕。

民眾黨中央昨天下午5時35分在媒體群組發布黃國昌的公開行程，內容提到黃將出席核三延役公投電視發表會，預計在上午8時50分由青年團陪同黃國昌共同聯訪，並於上午9時簽到入場。不過，在採訪通知發出後1個多小時，民眾黨將聯訪時間從「會前」改成「會後」。

黃國昌今天上午到場後在會前面對媒體堵訪時表示，「中選會說現在不能訪，我沒有要難他們，不過中選會為什麼這樣安排，老實講我也不懂」，隨即進入會場。「鋒燦新聞網」引述民眾黨內人士說法，指李進勇也要於黃國昌抵達時間左右到場，怕「擋道李進勇」，以致民眾黨方面被迫改時。

對此，中選會透過新聞稿表示，發表會為現場直播，為確保流程順利，會於發表會前函請正、反方代表人及主持人於開播前60分鐘抵達製播電視台，進行梳化及彩排，但並未就正、反方代表人接受媒體聯訪的時間作出規定。

對於媒體報導代表人於發表會前受訪會擋到主委李進勇，因此改成發表會後受訪，中選會表示，純屬誤會。

