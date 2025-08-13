郭智輝稱屏東支持核三是為敦親睦鄰費 朱立倫批：完全不是事實

國民黨主席朱立倫今天主持中常會，並就核三延役公投等問題發表談話。（記者田裕華攝）

2025/08/13 15:14

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫今天下午主持中常會發表談話時，批評經濟部長郭智輝不但無法守護台灣的能源，竟還說出屏東民眾支持核電，只是為了台電補助款、地方敦親睦鄰費用，這完全不是事實，他強調，多數民眾當然都支持核電延役。

朱立倫強調，過去民進黨政府已經補貼台電公司3000億元，但台電還是漲了4次電價，民國112年台電公司購買綠電就花掉3000多億元，平均每度綠電成本從4塊2到5塊1，而每1度電只需要1塊1成本的核電卻被關掉，台電虧錢了，卻要大家來補貼台電，這合理嗎？

朱立倫說，如果砍掉躉售綠電補貼，台電公司不但不會虧本，全民電價還可以下降，今天就是因為民進黨打著反核的旗號，不斷的補貼「綠友友」，這才是台灣最嚴重的弊案，他希望民眾能看出國民黨是站在人民的一方，為了國家安全與產業穩定，同時希望不要再讓台電遭受鉅額虧損，全民都應該支持核電延役。

朱立倫指出，823將舉行核三延役公投，如果詢問國人是否贊成核電延役，絕大部分的人一定都贊成，但很多人不知道要公投，所以國民黨最近會加強相關宣傳與宣講活動，呼籲民眾站出來支持核三延役，這次公投18歲以上的公民都可以投票，所以數目會非常龐大，他希望大家一起延續台灣的經濟命脈。

朱立倫說，823還有民進黨搞出來的大罷免第2回合，有7席國民黨立委遭遇罷免，國民黨1席都不能少，全黨要力拼到底。他並呼籲所有黨內同志共同催出所有選票，全黨也沒有空間再造成自己的內部問題。

此外，朱立倫還說，這兩天大家最擔憂颱風，立法院昨日已把丹娜絲颱風及後續災情特別條例逕付二讀，希望能在本週五立法院院會正式通過，讓受害災民可以獲得支持。

