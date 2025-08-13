為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    加快普發現金發放時程 吳思瑤：朝野需共同協助加快程序

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（記者謝君臨攝）

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（記者謝君臨攝）

    2025/08/13 15:03

    〔記者謝君臨／台北報導〕有關普發現金發放時程，民進黨立委林岱樺昨質詢時，呼籲能在9月底前完成發放。對此，立法院民進黨團幹事長吳思瑤今表示，合憲程序是執政黨眼前最重要的事，若大家都期待能夠加速發放，呼籲朝野各黨針對韌性特別條例修正草案能夠專業監督、加快其進程，這攸關後續特別預算的編列，朝野需共同合作。

    立法院7月11日三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」韌性特別條例，共匡列5450億元，其中2350億元將用以普發現金1萬元。行政院後續將提修正草案，調整產業支持方案，至於其他部分不會變動。

    有關普發現金發放時程，吳思瑤指出，現在要讓違憲成為合憲，這是行政團隊、也是執政黨最重視、最在乎的事，既然要順應民意決定普發現金，那麼在合憲的程序上，就是現在眼前最重要的要務。

    吳思瑤說，行政院送出韌性特別條例修正草案後，要經過立法院這一關，如果大家都期待能夠加速發放，呼籲朝野各黨針對修正草案能夠專業監督，加速它的進程，而修正草案能否快速通過，攸關特別預算能不能夠緊接著編列，所以如果要快，立法院恐怕也必須一起協助行政程序。

    對於發放過程，吳思瑤表示，大家都能理解，過去幾次不管是消費券或普發現金的經驗，確實都需要行政作業、乃至於給人民一段時間，過去有長達6個月的領取期限，所以如果在10月底完成發放，「我認為幾乎是很難達成」，但往這個方向努力。「立法院是第一關，修正條例的部分朝野一起來合作。」

