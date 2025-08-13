為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    鄭麗君才說明台美關稅談判 朱立倫批「一頭霧水」「有講等於沒講」

    國民黨主席朱立倫今主持中常會，並就台美對等關稅談判事宜發表談話。（記者田裕華攝）

    國民黨主席朱立倫今主持中常會，並就台美對等關稅談判事宜發表談話。（記者田裕華攝）

    2025/08/13 15:03

    〔記者施曉光／台北報導〕我對美關稅談判代表、行政院副院長鄭麗君日前召開記者會說明雙方談判進度，但國民黨主席朱立倫今天批評，鄭麗君記者會開完後，讓大家「一頭霧水」，「有講等於沒講」，對於大家真正關心台灣關稅稅率到底會是幾趴？有沒有要疊加？台灣將會付出多少代價？政府都沒有告訴大家，「這才是真正的黑箱！」

    朱立倫下午主持中常會時發表談話指出，目前民眾最關心的議題還是關稅貿易戰，因為絕大部分的民眾在傳統產業與中小企業工作，「20%加N」的關稅嚴重影響台灣企業，將會造成整體產業競爭力的落後，對產業界及民眾而言，大家都希望賴政府要加把勁，能談出一個好的結果，但鄭麗君的記者會大家看完後卻仍「一頭霧水」，只說20%關稅還要繼續談，我方希望調降，可以比照日本不要「加N」 ，「有講等於沒講」，其實台灣民眾最關心的是談判過程的內容，反觀日本也一樣碰到這種情境，日本首相石破茂都有向日本人民進行完整報告。

    朱立倫表示，台美關稅談判有幾大重點，包括台灣關稅稅率到底是幾趴？有沒有要疊加？232條款到底會怎樣？大家都知道只要廠商轉移美國關稅就是零，如果不去就是100%，讓許多受限232條款的台灣廠商心都懸在那裡。

    他接著說，另一個重點就是台灣還要付出多少代價？像日本必須投資美國5500億元，韓國要投資3500億元，台灣要多少？賴政府到目前為止都還不能告訴大家，「這才是真正的黑箱」，國民黨質疑的是台灣到底還要付出多少代價，以及會有多少產業要被犧牲，這才是台灣所面臨最嚴峻的挑戰。

