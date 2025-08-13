為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    竹市藍營議員陳治雄認詐領助理費 高院開庭稱「我撤回上訴」將解職

    國民黨籍新竹市議員陳治雄涉詐助理費將解職。（資料照）

    2025/08/13 14:55

    〔記者楊國文／台北報導〕國民黨籍新竹市議員陳治雄涉嫌詐領助理費279萬多元，新竹地院考量他坦承犯行，依貪污治罪條例的利用職務詐取財物罪判刑2年、褫奪公權4年、緩刑5年，並向公庫支付30萬元；陳治雄不服上訴，他在高等法院首次準備程序庭稱，對量刑沒意見，主張「褫奪公權5年的期限太長、附條件的緩刑規定能少一點」，但無法提出有利事證，高院本月6日召開審理庭時，陳治雄當庭表明「我要撤回上訴」，全案維持一審判決結果，其議員職務將遭解職。

    高院指出，由於陳治雄6日開庭時，當庭說明已和律師、家人商量，確定要撤回上訴，全案已判決確定，已依規定將此案送執行，即通知檢方執行陳的刑事定讞案件，並通知新竹市議會著手辦理其議員相關解職事宜。

    陳治雄被控2019年8月至2022年8月期間，偽造文件聘用戚男與潘女當人頭，以每月4萬元名義聘用為公費助理，實際上兩人均未擔任助理職務，也未實際支領薪資，陳藉此分別詐領216萬724元、62萬9677元，共計約279萬元犯罪所得;此外，戚男及潘女的個人資料、帳戶存摺等文件均被用來向新竹市議會遞交虛假申請，致使行政人員錯誤核撥款項，造成議會補助管理系統重大損害，被新竹地檢署起訴。

    相關新聞請見

    獨家》詐領助理費判2年撤回上訴 竹市藍營議員陳治雄將定讞解職

