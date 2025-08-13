郭智輝扯「敦親睦鄰費」綠炸鍋 王世堅：傲慢無知、可惡！

立委王世堅痛斥經濟部長郭智輝的談話非常不妥、很可惡！凸顯郭部長的傲慢無知、自以為是，不該講的話，不要再輕易出口啦！（資料照）

〔記者陳昀／台北報導〕針對國民黨立委指屏東恆春半島四鄉鎮民調顯示，有高達75%居民贊成核三延役，經濟部長郭智輝昨備詢脫口稱「你把敦親睦鄰費拿掉，你看他要不要支持？」同黨的屏東縣長周春米在臉書喊話「郭智輝部長，你錯了！」立委王世堅也痛斥，這樣的談話非常不妥、很可惡！凸顯郭部長的傲慢無知、自以為是，不該講的話，不要再輕易出口啦！

王世堅今天在中常會前受訪指出，他認為郭智輝發表的談話實在非常不妥，很可惡，說實在話，那屏東鄉親也可以跟政府說「換屏東人集資，請政府把核電廠拆走！」可以這樣嗎？怎麼可以用一點點補助費、回饋金，當遮羞布、當作作合法正當使用的藉口，「這是屏東人這30年來的痛！」

王世堅表示，他認為周春米講得很好，周很婉轉地告訴郭部長不要亂講話，但他要很直接跟郭部長說，最近才誇他進步很多，馬上又出這個莫名其妙的狀況，這凸顯了原來郭部長心目權力的傲慢，完全不了解地方的心聲，以及社會上對核電的憂慮不能解開的原因，結果就是在於你的傲慢無知，還有你自大自以為是，說要給錢了事，是這樣子嗎？

王世堅說，他相信屏東跟全體台灣2300萬人一樣，會很平和理性地看待核電廠，不需要郭智輝亂講這些話，如果給回饋金、給補助金，一切都可以合理使用的話，那這還了得？全國22縣市那麼多焚化爐、污水處理廠，為什麼當初設置時民眾會抗爭？他們希望政府承諾的事環境保護，這些爭執都是就事論事，從來沒有人提過回饋金。

王世堅強調，每個受害的地方，大家都是有骨氣的，不要用那一點點錢去糟蹋民眾，請郭智輝部長「做一天和尚敲一天鐘」，請你盡忠職守，不該講的話、莫名其妙的話，不要再輕易出口啦，好不容易還說你進步啦，結果你還是死性不改。

