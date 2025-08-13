郭智輝嗆「拿掉核三睦鄰費」惹議 時力批：冷血、傲慢與無知

針對民調顯示有高達75%恆春居民贊成核三延役，經濟部長郭智輝答詢時竟回：「你把敦親睦鄰費拿掉，你看他要不要支持？」引發爭議。（資料照）

2025/08/13

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委蘇清泉昨（12日）在立院質詢時稱，民調顯示有高達75%恆春居民贊成核三延役，經濟部長郭智輝答詢時竟嗆：「你把敦親睦鄰費拿掉，你看他要不要支持？」引發爭議；對此，時代力量批：「不只是冷血，還赤裸地暴露出你對核能議題的傲慢與無知。」

時代力量今在臉書發文點名經濟部長郭智輝，「你不是學者，也不是企業家，你是領人民納稅錢的公僕」，對於「把敦親睦鄰費拿掉，看他們還支持不支持？」言論，時力指出，不管是否支不支持延役，這種態度都讓人無法接受，「這句話，不只是冷血，還赤裸地暴露出你對核能議題的傲慢與無知。」

時代力量強調，恆春人40年來承受的，是風險與不安，不是什麼「拿了好處」，如果真的可以選，他們會願意住在核電廠旁邊嗎？所謂的敦親睦鄰費，不是政府在「施捨」，而是國家對地方風險的補償與基本的尊重。以此拿來威脅，是對地方的不義，也是對基層人民的輕蔑，更是國家在核能政策上，一次又一次的強勢與不正義。

更誇張的是，面對屏東縣長周春米的質疑，郭智輝還搬出「社會科學老師」的身分說這是要「拿掉應變數」。時力認為：「真正的社會科學，是看見人，不是躲在數據後面講幹話。不要再用「專業」當作傲慢的遮羞布，因為真正的專業，是對人民的感同身受。」

時代力量直言：「這不只是郭智輝的問題，已經是整個內閣的通病」，現在的內閣，不僅無法回應人民的焦慮，更無法面對真正的問題，甚至，連基本的尊重都做不到，呼籲政府，為了解決政治僵局，總統應全面改組內閣。

