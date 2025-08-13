征戰2026！民眾黨選決會成員曝光 黃國昌、邱臣遠今起就任

新竹市代理市長邱臣遠接任新竹市民眾黨部主委及選決會成員。（資料照）

2025/08/13 14:19

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨今日召開中央委員會，會中除通過新竹市黨部主委由新竹市代理市長邱臣遠接任外，也設置2026年選舉決策委員會成員包含，邱臣遠、民眾黨立委張啓楷、林國成，中央委員陳清龍、林富男、前秘書長周台竹、宜蘭黨部主委陳琬惠，包含當然成員黨主席黃國昌、現任秘書長周榆修等人。

據民眾黨「公職人員選舉提名條例」規定選舉決策委員會成員共9至11位，主席與秘書長為當然成員，其餘成員人選由黨主席提名，經中央委員會同意後擔任。

民眾黨指出，經由中央委員會通過後，確定2026年選舉決策委員會委員成員包含，邱臣遠、張啓楷、林國成、陳清龍、林富男、周台竹、陳琬惠，包含當然成員黃國昌、周榆修，從今日起依規定展開提名及選舉相關作業。

另外，為了推廣823核三延役公投，催高投票率，民眾黨表示，本黨作為發起方，責無旁貸，全台各縣市黨部、公職、黨工、志工動起來，深入台灣各地舉辦倡議活動，包含即將啟動的雙北大車掃，會在週五於新北市板橋市議會登場，後續還有各地路口街講、健走、菜市場掃街、背燈箱宣傳等等。

民眾黨續指，黨主席黃國昌今日下午也出席由台北市黨部與中華民國核能學會、潔淨能源推廣協會共同舉辦的「從核說起」展覽啟動記者會，期待透過戶外公共空間的展覽，接觸更多民眾，讓更多人更認識核能與台灣的能源危機。

