惠頓稱台美漸行漸遠 林飛帆揭中方「疑美論」3大目的亂台

2025/08/13 14:06

〔記者陳昀／台北報導〕美國前國務院顧問惠頓日前撰文稱台灣與川普「漸行漸遠」，加上正在進行中的台美關稅談判，國內「疑美論」持續升溫。國安會副秘書長林飛帆今天接受網路節目專訪指出，「疑美論」對中國最有好處，中方散播假訊息有三大目的，分裂台灣內部、削弱外部盟友信任，進而讓台灣孤立、進入「一中框架」。

林飛帆指出，「疑美論」的誕生對誰最有好處？答案很清楚就是中國，中國散播訊息有幾個層次與目的，第一，分裂台灣社會，盡可能造成內部不團結，讓內部更混亂；第二，嘗試削弱台灣對盟友的信任；最終，就只剩下被孤立的台灣，進而逼台灣回到「一中框架」來談。

被問到美國國務院前外交顧問惠頓（Christian Whiton）評論台灣與川普漸行漸遠，林飛帆指出，有很多台美互動跟往來的人都很清楚台美合作現況，其許多指控不符合實際情況，基於台美關係的長久互動與互信，台灣政府是不是需要針對特定人士的評論回應可以討論，但美方也有很多人主動反駁其論點，他強調，台美互動互信是在一個能互相理解、有默契的狀態。

至於美媒評論漢光演習像表演，林飛帆指出，該文章跟漢光的實際情況有點落差，漢光今年改變幅度相當大，相信全台灣人都有感受，這是見軍率最高的一次，動員人數也勝過以往，且網路輿論有去參與演訓的官兵反應都是非常扎實，也感受到演練有用。他說，希望明年能進一步融合漢光演習跟城鎮韌性演習，在情境上能更互相搭配，提升民間非軍事部門的應對能力。

談及美方參與我國演習程度？林飛帆表示，他不能公開透露，但這麼多演習中看到外國人面孔，就代表世界各國都很在意台灣的安全。

