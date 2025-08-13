為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    惠頓稱台美漸行漸遠 林飛帆揭中方「疑美論」3大目的亂台

    國安會副秘書長林飛帆今天接受網路節目專訪指出，「疑美論」對中國最有好處，中方散播假訊息有三大目的。（圖擷取自Yahoo TV《齊有此理》）

    國安會副秘書長林飛帆今天接受網路節目專訪指出，「疑美論」對中國最有好處，中方散播假訊息有三大目的。（圖擷取自Yahoo TV《齊有此理》）

    2025/08/13 14:06

    〔記者陳昀／台北報導〕美國前國務院顧問惠頓日前撰文稱台灣與川普「漸行漸遠」，加上正在進行中的台美關稅談判，國內「疑美論」持續升溫。國安會副秘書長林飛帆今天接受網路節目專訪指出，「疑美論」對中國最有好處，中方散播假訊息有三大目的，分裂台灣內部、削弱外部盟友信任，進而讓台灣孤立、進入「一中框架」。

    林飛帆指出，「疑美論」的誕生對誰最有好處？答案很清楚就是中國，中國散播訊息有幾個層次與目的，第一，分裂台灣社會，盡可能造成內部不團結，讓內部更混亂；第二，嘗試削弱台灣對盟友的信任；最終，就只剩下被孤立的台灣，進而逼台灣回到「一中框架」來談。

    被問到美國國務院前外交顧問惠頓（Christian Whiton）評論台灣與川普漸行漸遠，林飛帆指出，有很多台美互動跟往來的人都很清楚台美合作現況，其許多指控不符合實際情況，基於台美關係的長久互動與互信，台灣政府是不是需要針對特定人士的評論回應可以討論，但美方也有很多人主動反駁其論點，他強調，台美互動互信是在一個能互相理解、有默契的狀態。

    至於美媒評論漢光演習像表演，林飛帆指出，該文章跟漢光的實際情況有點落差，漢光今年改變幅度相當大，相信全台灣人都有感受，這是見軍率最高的一次，動員人數也勝過以往，且網路輿論有去參與演訓的官兵反應都是非常扎實，也感受到演練有用。他說，希望明年能進一步融合漢光演習跟城鎮韌性演習，在情境上能更互相搭配，提升民間非軍事部門的應對能力。

    談及美方參與我國演習程度？林飛帆表示，他不能公開透露，但這麼多演習中看到外國人面孔，就代表世界各國都很在意台灣的安全。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播