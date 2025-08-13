為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    朱立倫：國民黨創建中華民國、領導抗戰勝利光復台灣 有守護國家之責

    國民黨主席朱立倫。（資料照）

    國民黨主席朱立倫。（資料照）

    2025/08/13 14:10

    〔記者施曉光／台北報導〕為紀念抗戰勝利暨台灣光復80週年，國民黨從今日起舉辦一系列活動，除了在中央黨部安排「勝利與光復-抗戰勝利暨台灣光復80週年紀念展」，還將透過舉辦電影欣賞會、紀念座談會，黨主席朱立倫今日下午親自主持紀念展的揭幕儀式並致詞，他強調，國民黨做為創建中華民國、領導抗戰勝利以及光復台灣的政黨，有責任守護中華民國，讓中華民國更好。

    朱立倫表示，在80年前的今天，正是淞滬會戰的開始，8年抗戰中華兒女為守護國土，守護中華民國而犧牲奉獻，這是人類史上的慘痛戰爭，當年的國民黨在總裁蔣中正的領導下，所有歷史事實絕不容許任何人抹滅扭曲，今天國民黨慶祝抗戰勝利80週年與台灣光復系列活動，就是要展現先賢先烈為中華民國、為自由民主打拼的成果。

    朱立倫還說，尤其對於所有台灣民眾而言，80年前因為抗戰勝利與波茨坦宣言的確立，日本把台、澎交還給中華民國，這就是歷史的真相，也才會有10月25日在台北中山堂的日本受降典禮，而且後續各項中華民國與日本簽訂的和約，也都能證實台灣光復的事實，也才會有今天的民主、自由以及安居樂業，他希望大家要永遠放在心中並傳承下去。

    朱立倫指出，國民黨還將於9月4日晚上舉辦一場國際酒會，邀請大家一同慶祝抗戰勝利以及台灣光復80週年，希望現在的和平可以永遠傳承下去，國民黨做為創建中華民國、領導抗戰勝利以及光復台灣的政黨，有責任繼續守護中華民國，讓中華民國更好。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播