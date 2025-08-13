朱立倫：國民黨創建中華民國、領導抗戰勝利光復台灣 有守護國家之責

國民黨主席朱立倫。（資料照）

2025/08/13 14:10

〔記者施曉光／台北報導〕為紀念抗戰勝利暨台灣光復80週年，國民黨從今日起舉辦一系列活動，除了在中央黨部安排「勝利與光復-抗戰勝利暨台灣光復80週年紀念展」，還將透過舉辦電影欣賞會、紀念座談會，黨主席朱立倫今日下午親自主持紀念展的揭幕儀式並致詞，他強調，國民黨做為創建中華民國、領導抗戰勝利以及光復台灣的政黨，有責任守護中華民國，讓中華民國更好。

朱立倫表示，在80年前的今天，正是淞滬會戰的開始，8年抗戰中華兒女為守護國土，守護中華民國而犧牲奉獻，這是人類史上的慘痛戰爭，當年的國民黨在總裁蔣中正的領導下，所有歷史事實絕不容許任何人抹滅扭曲，今天國民黨慶祝抗戰勝利80週年與台灣光復系列活動，就是要展現先賢先烈為中華民國、為自由民主打拼的成果。

朱立倫還說，尤其對於所有台灣民眾而言，80年前因為抗戰勝利與波茨坦宣言的確立，日本把台、澎交還給中華民國，這就是歷史的真相，也才會有10月25日在台北中山堂的日本受降典禮，而且後續各項中華民國與日本簽訂的和約，也都能證實台灣光復的事實，也才會有今天的民主、自由以及安居樂業，他希望大家要永遠放在心中並傳承下去。

朱立倫指出，國民黨還將於9月4日晚上舉辦一場國際酒會，邀請大家一同慶祝抗戰勝利以及台灣光復80週年，希望現在的和平可以永遠傳承下去，國民黨做為創建中華民國、領導抗戰勝利以及光復台灣的政黨，有責任繼續守護中華民國，讓中華民國更好。

