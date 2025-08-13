為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    批黃國昌核三公投辯論造謠 民進黨：核安不是由公投決定

    民進黨發言人吳崢。（資料照）

    民進黨發言人吳崢。（資料照）

    2025/08/13 13:45

    〔記者陳昀／台北報導〕針對民眾黨主席黃國昌今天在核三重啟公投辯論會所提出的多項論述，民進黨發言人吳崢表示，政策可以討論，但核電議題不應訴諸貼標籤式的論述與散布謠言，更不應在答不出問題時轉而攻擊賴清德總統，難道攻擊賴清德就是民眾黨面對政策辯論的唯一招式嗎？目前尚無核電廠運作40年後再運轉的安全檢測數據，核能安全應由科學決定，而非公投決定。

    吳崢指出，社會共識是推動核能的必要前提，絕非藍白自行決定即可。2011年東日本大地震引發福島核災後，時任總統馬英九宣布核一、核二、核三廠不延役，並要求台電提出除役計畫；2014年，全台超過20萬人走上街頭，百餘團體串聯發起史上最大規模的反核遊行；隨後，林義雄展開絕食抗議，數萬民眾靜坐凱道聲援，最終核四在空前的反核聲浪中由馬前總統宣布封存，並於2021年公投正式否決重啟。這段歷程顯示，「非核家園」是國際事件與國內民主運動交互影響下，人民基於風險認知所作出的共同選擇。

    吳崢強調，民眾黨不應散布與事實不符的說法，因應俄烏戰爭造成的國際燃料大漲，政府政策由台電吸收6千億發電成本，以控制電價、平穩物價、維持產業競爭力，民眾黨卻錯誤指稱是「躉購綠電」與「不用核電」所致，完全與事實不符。過去10年，政府與台電持續改善配電系統，使停跳電事故減少超過6成，但多年努力被忽視，反而被指稱是缺電或「不用核電」造成，彷彿所有能源問題都能輕鬆用核電解決。

    吳崢表示，在馬英九前總統交接給蔡英文前總統的前期，2016年至2017年是近年供電最吃緊的時期，備轉容量率低於6%的天數高達百日，自2016年推動能源轉型以來，近3年日尖峰備轉容量率未曾低於6%，夜尖峰也僅少於10天，同時空污排放量大減7成。

    吳崢說明，即便自2018年起核電廠陸續除役，今年5月正式進入非核家園，台灣仍然供電無虞，並在空污減量上取得顯著成果，這是正確能源政策最好的證明，去年總統大選中，各黨候選人無論是否主張核能，均支持增加天然氣發電及發展再生能源，顯示多元能源規劃是社會共識，若為推崇特定單一的核能，刻意攻擊天然氣、污名化再生能源，將其他能源選項視為十惡不赦，那不是科學，而是迷信與狂熱。

    對於民眾黨推動的核三重啟公投，吳崢強調，此案本質上就是1場虛假的政治公投，原意是為了罷免民進黨立委，並藉此遊說社會兩票同意，但最終罷免案因國民黨造假連署而未成案，顯示公投毫無正當性。更重要的是，核能安全應由科學決定，而非公投決定，目前尚無核電廠運作40年後再運轉的安全檢測數據，應在完成檢測、揭露數據後，再由人民決定是否承擔這樣的能源選擇，現在絕非舉行公投的正確時機，在野黨不給社會釐清重大議題的時間與空間，只想挑起分化、破壞團結，令人遺憾。

