    首頁　>　政治

    不理粉底液之亂 盧秀燕：請大家多關心這件事

    媒體詢問對於「粉底液之亂」有何看法？盧秀燕（中）強調，請大家把重心放在台灣的災害處理、關心災情、協助災民。（記者陳建志攝）

    2025/08/13 13:39

    〔記者陳建志／台中報導〕台中市長盧秀燕日前勘災時粉底液服貼不掉妝，被民進黨立委王義川在政論節目中嘲諷探討使用的「粉底液」，盧秀燕今天到霧峰桐林山區勘災，媒體詢問對此事有何看法？盧秀燕強調，今年夏天不好過，災害接二連三地來，尤其南部上次風災很多民眾屋頂還沒修好，現在颱風又來讓人心疼，請大家把重心放在台灣的災害處理、關心災情、協助災民。

    媒體今天詢問對於出訪澳洲期間的「粉底液之亂」有何看法？盧秀燕表示，請大家把重心放在台灣的災害處理、關心災情、協助災民，尤其台中很嚴重、南部更嚴重，台南、嘉義至少各約有2、3萬戶屋頂都沒了，連搶修都來不及，颱風又來，真的讓人非常心疼。我們希望大家多把心思放在關心災民上、災後復建的工作上多多幫忙。

    我們不只是市府團隊、不只是民代團隊，還有很多很棒的市民家人自動自發，有的幫忙送餐、拿三角錐、當交通導護，就怕我們到達前影響其他人。有些民眾或區里里長自動幫我們做附近清掃，比如落葉或樹枝倒塌，很多里長帶著鄰長、環保志工捲起袖子做事。

    台灣今年夏天並不好過，因為有太多災害接二連三地來，希望大家把心思放在災民及災後復建，有空的人捲起袖子來，大家能多多自動幫忙，讓我們破碎的家園早日復原，恢復台灣美麗的山河，讓人民免於在災難當中，這是最重要的事情，再拜託大家。

